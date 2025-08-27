Incendios en España: Asturias evacúa seis pueblos por el avance de las llamas en Ibias

La ola de incendios forestales en España continúa golpeando especialmente al noroeste peninsular. Asturias, Galicia y Castilla y León son las comunidades más afectadas este miércoles, con varios focos activos que obligan a evacuaciones, cortes de carreteras y daños en miles de hectáreas.
Asturias: seis pueblos evacuados en Ibias
El incendio declarado en San Antolín de Ibias es actualmente el que más preocupa a las autoridades asturianas. Su rápido avance obligó a evacuar seis localidades de forma preventiva. El presidente del Principado, Adrián Barbón, advirtió que “la situación sigue siendo compleja” debido a la falta de lluvias y a la extensión de las llamas.
Actualmente, Asturias mantiene cinco incendios activos: tres en evolución y dos estabilizados.
Galicia: cuatro incendios forestales activos
En Galicia, la Consellería do Medio Rural informa de cuatro incendios activos. El más grave se localiza en Carballeda de Valdeorras (Ourense), que ya ha arrasado 5.000 hectáreas tras extenderse desde Castilla y León.
Otros focos importantes son:
A Pobra do Brollón (Lugo): mantiene el nivel 2 de alerta, con más de 900 hectáreas calcinadas.
A Fonsagrada (Lugo): sigue activo y amenaza con extenderse a nuevas zonas rurales.
Castilla y León: 23 localidades desalojadas
La provincia de León sigue siendo una de las más castigadas. Los incendios de Garaño, Fasgar y Anllares del Sil mantienen a 23 pueblos desalojados, cuyos habitantes pasaron la noche fuera de sus casas.
En Zamora, el incendio originado en Porto avanza por la Sierra de la Cabrera, agravando la situación en la frontera con Galicia.
Carreteras cortadas por los incendios
Según la Dirección General de Tráfico (DGT), este miércoles permanecen 13 carreteras secundarias cortadas, 12 en Castilla y León y una en Extremadura, lo que dificulta la movilidad de los servicios de emergencia y de los vecinos.
La Aemet alerta de riesgo “extremo” de incendios
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advirtió que el riesgo de incendios forestales sigue en niveles “muy altos o extremos” en gran parte del oeste y sur peninsular. Aunque se espera un descenso de las temperaturas y un ligero aumento de la humedad relativa, las condiciones aún favorecen la propagación del fuego.
Los reyes visitan las zonas afectadas
Este miércoles, los reyes Felipe VI y Letizia visitan las áreas devastadas de Sanabria (Zamora) y Las Médulas (León) para mostrar su apoyo a los vecinos y a los equipos de emergencias que trabajan sin descanso en la extinción.