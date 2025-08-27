Incendios en España: Asturias evacúa seis pueblos por el avance de las llamas en Ibias

Asturias: seis pueblos evacuados en Ibias

El incendio declarado en San Antolín de Ibias es actualmente el que más preocupa a las autoridades asturianas. Su rápido avance obligó a evacuar seis localidades de forma preventiva. El presidente del Principado, Adrián Barbón, advirtió que “la situación sigue siendo compleja” debido a la falta de lluvias y a la extensión de las llamas.