Ayudas por incendios en España: la declaración de zona catastrófica y todo lo que debes saber

El Consejo de Ministros declaró este martes como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil —conocidas popularmente como zonas catastróficas— a las comunidades impactadas por las últimas olas de incendios forestales y fuertes lluvias en España. Esta medida abre la puerta a un amplio abanico de ayudas económicas, exenciones fiscales y apoyos sociales destinados a los damnificados.
¿Qué significa declarar zona catastrófica?
La declaración de zona catastrófica funciona como una “llave maestra” que permite al Gobierno activar, a través de distintos ministerios, el paquete de ayudas contemplado en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil. Entre los beneficios se incluyen:
Compensaciones por daños en viviendas y enseres de primera necesidad.
Préstamos preferenciales del ICO para afectados.
Subvenciones a ayuntamientos e infraestructuras municipales dañadas.
Exenciones fiscales en el IBI y el Impuesto de Actividades Económicas.
Bonificaciones y aplazamientos en el pago de cuotas de la Seguridad Social para autónomos y empresas.
A estas medidas se suman las indemnizaciones de los seguros privados y, en el caso de agricultores y ganaderos, compensaciones específicas por pérdida de cosechas, ganado o instalaciones agrícolas.
Más de 410.000 hectáreas calcinadas
España ya supera las 410.000 hectáreas arrasadas por el fuego en lo que va de 2025. Aunque los incendios comienzan a remitir, siguen activos focos en León (La Baña, Garaño y Fasgar), Zamora (Sierra de la Culebra) y Galicia (Porba do Brollón y A Fonsagrada, en Orense y Lugo).
La medida del Gobierno abarca comunidades como Valencia, Castilla-La Mancha, Madrid, Aragón, Canarias, Galicia, Navarra, Baleares, Cataluña y Andalucía, además de zonas afectadas por las lluvias de junio en Aragón, Castilla y León, La Rioja y Murcia.
Seis ministerios implicados en el paquete de ayudas
La aplicación de la declaración involucra a seis ministerios:
Hacienda → beneficios fiscales.
Trabajo e Inclusión → medidas laborales y de Seguridad Social.
Política Territorial → ayudas a municipios.
Agricultura → subvenciones a explotaciones agrícolas, ganaderas y de acuicultura.
Interior y Economía → coordinación de subvenciones y actualización de compensaciones.
El Ejecutivo ya estudia elevar los límites de las ayudas establecidos en el Real Decreto 307/2005, como ocurrió tras la DANA o la erupción del volcán de La Palma.
Las comunidades también activan sus propios planes
Además de las medidas estatales, las autonomías más afectadas están desplegando apoyos específicos. Castilla y León habilitó créditos de hasta 5.500 euros para profesionales, Galicia anunció ayudas para recuperar entornos cinegéticos e infraestructuras públicas, Asturias destinó 800.000 euros para ganaderos y Extremadura garantizó el cobro de la PAC para agricultores damnificados.
Una medida clave para la reconstrucción
La declaración de zona catastrófica no solo implica ayudas inmediatas, sino que también inicia la recopilación de datos oficiales sobre daños, imprescindible para dimensionar el impacto real y planificar la recuperación a medio y largo plazo de las áreas devastadas por el fuego.