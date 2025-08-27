Ayudas por incendios en España: la declaración de zona catastrófica y todo lo que debes saber

El Consejo de Ministros declaró este martes como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil —conocidas popularmente como zonas catastróficas— a las comunidades impactadas por las últimas olas de incendios forestales y fuertes lluvias en España. Esta medida abre la puerta a un amplio abanico de ayudas económicas, exenciones fiscales y apoyos sociales destinados a los damnificados.