Di María cruzó a Gallardo y cuestionó al “Xeneize”

El capitán del "Canalla" negó dificultades en su adaptación al fútbol argentino y apuntó contra Boca por el gol de Merentiel ante Banfield.

SIN PELOS EN LA LENGUA. Di María se metió de lleno en las discusiones arbitrales que marcaron las primeras fechas del torneo.
Carlos Chirino
Carlos Chirino
Hace 2 Hs

Ángel Di María no se guardó nada y salió a responder con dureza tanto a Marcelo Gallardo como a las críticas que giran en torno a Rosario Central desde su regreso al fútbol argentino. “Fideo” dejó en claro que no comparte la visión del entrenador de River Plate, quien había señalado que tanto él como Leandro Paredes tendrían dificultades para readaptarse al ritmo del torneo local tras su paso por Europa. “Lo escuché a Gallardo y yo no estoy sintiendo que me esté costando. Lo único que puedo decir es que acá el juego es más friccionado y no te dan respiro cuando tenés la pelota, eso sí es muy diferente a Europa. Pero creo que es lo único, después siento que me adapté muy bien”, sostuvo el campeón del mundo, en una frase que encendió la polémica.

Además, el capitán del “Canalla” se metió de lleno en las discusiones arbitrales que marcaron las primeras fechas del torneo. Central recibió dos penales que generaron controversia y Di María defendió la postura del club. “Siempre es culpa mía. Estoy acostumbrado a que me metan en todos los quilombos. Lo de los penales es siempre lo mismo. Se habla más porque hay un jugador importante en este club”, expresó.

Incluso, fue más allá y apuntó directamente contra Boca Juniors, al recordar la jugada con la que el “Xeneize” abrió el marcador ante Banfield: “Si hablamos de eso, tendríamos que hablar del gol de Boca del otro día. Para mí fue falta antes del tanto de Merentiel”, disparó Di María, marcando su posición en medio de la polémica.

Condenaron a tres años y seis meses a Cerisola, ex rector de la UNT, y a otros dos ex funcionarios, por el destino de los fondos de YMAD

Corrupción: ¿la “casta” estaba adentro del gobierno de Milei?

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales

"Están molestos porque les estamos afanando los choreos”: el furcio de Javier Milei

Condenaron a tres años y seis meses a Cerisola, ex rector de la UNT, y a otros dos ex funcionarios, por el destino de los fondos de YMAD

La "revancha" que Atlético Tucumán busca en el torneo Clausura: ¿por qué los próximos cinco duelos son cruciales?

El exabrupto de Lali Espósito que descolocó a todos en La Voz: ¿qué dijo?

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

El exabrupto de Gallardo tras el empate de Lanús derivó en un curioso silencio

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?

Con muy pocos aprobados, mirá el 1x1 de San Martín de Tucumán en el empate contra All Boys

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

