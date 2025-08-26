Di María cruzó a Gallardo y cuestionó al “Xeneize”

Ángel Di María no se guardó nada y salió a responder con dureza tanto a Marcelo Gallardo como a las críticas que giran en torno a Rosario Central desde su regreso al fútbol argentino. “Fideo” dejó en claro que no comparte la visión del entrenador de River Plate, quien había señalado que tanto él como Leandro Paredes tendrían dificultades para readaptarse al ritmo del torneo local tras su paso por Europa. “Lo escuché a Gallardo y yo no estoy sintiendo que me esté costando. Lo único que puedo decir es que acá el juego es más friccionado y no te dan respiro cuando tenés la pelota, eso sí es muy diferente a Europa. Pero creo que es lo único, después siento que me adapté muy bien”, sostuvo el campeón del mundo, en una frase que encendió la polémica.