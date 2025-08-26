Secciones
Andrea Tessa sorprendió como jurado en el repechaje de “Mi Nombre Es”

El capítulo llamó especialmente la atención por dos motivos: la ausencia de la conductora María Luisa Godoy y la incorporación de Andrea Tessa como miembro del jurado.

Hace 2 Hs

Este domingo, la participación de Andrea Tessa en Mi Nombre Es, en el capítulo de repechaje transmitido en vivo, causó gran sorpresa entre los televidentes. En esta edición, 12 participantes se presentaron en el escenario con la meta de conseguir uno de los tres cupos que les permitiría regresar al programa.

Al inicio del programa, Jean-Philippe Cretton explicó el cambio en la conducción, motivado por razones de salud: "Le mandamos un saludo grande a Mari Godoy, que lamentablemente no se encuentra con nosotros".

"Está trabajando en por qué los microbios, eventualmente, podrían afectar a todo lo que es los musgos y la creación de hongos. Le mandamos un saludo gigante", agregó. 

Con la presencia de Tessa y la emoción del repechaje, el programa mantuvo a la audiencia expectante, marcando un capítulo que será recordado por su combinación de talento y sorpresas en el escenario.

