Rating: Los Casablanca superó a Mundos Opuestos y se quedó con el prime de la televisión chilena

La teleserie de Mega promedió 915.000 espectadores y tuvo peak 1,2 millones. Todos los números que informó Ibope.

Hace 2 Hs

La lucha por el rating en la televisión chilena dejó claro cuáles fueron los programas favoritos del público el lunes 25 de agosto. La teleserie "Los Casablanca" se consagró como el programa más visto, promediando 915.000 espectadores y alcanzando un alcance de 1,2 millones, según Kantar Ibope Media. 

Le siguió "Aguas de Oro", que obtuvo 816.000 espectadores promedio y un alcance de 1,4 millones, consolidándose como la segunda opción más atractiva para los televidentes.

En el ámbito de los noticiarios, Meganoticias Prime se posicionó en el tercer lugar con 703.000 espectadores promedio y un alcance de 1,6 millones, mientras que Teletrece registró 595.000 y 1,5 millones respectivamente. Por su parte, el programa infantil "El Jardín de Olivia" consiguió 588.000 espectadores promedio y un alcance de 828.000.

A continuación, los 10 programas más vistos de la televisión chilena el lunes 25 de agosto:

1. Los Casablanca

2. Aguas de Oro

3. Meganoticias Prime

4. Teletrece

5. El Jardín de Olivia

6. Meganoticias Ahora PM

7. Qué Dice Chile

8. Ahora Caigo

9. Mundos Opuestos

10. CHV Noticias Central

