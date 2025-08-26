Rating: Los Casablanca superó a Mundos Opuestos y se quedó con el prime de la televisión chilena

En el ámbito de los noticiarios, Meganoticias Prime se posicionó en el tercer lugar con 703.000 espectadores promedio y un alcance de 1,6 millones, mientras que Teletrece registró 595.000 y 1,5 millones respectivamente. Por su parte, el programa infantil "El Jardín de Olivia" consiguió 588.000 espectadores promedio y un alcance de 828.000.