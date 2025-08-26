Secciones
¿Vuelven las precipitaciones? Así estará el tiempo en Chile durante los próximos días

La Dirección Meteorológica anticipa lluvias en el sur del país y descarta lluvias en la Región Metropolitana.

¿Vuelven las precipitaciones? Así estará el tiempo en Chile durante los próximos días
Hace 2 Hs

La Dirección Meteorológica de Chile informó que este miércoles 27 de agosto se registrarán precipitaciones en una región del país, mientras que en otras zonas se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 80 kilómetros por hora (km/h).

Alerta por un nuevo sistema frontal en Chile: ¿en qué comunas se esperan nevadas?

Alerta por un nuevo sistema frontal en Chile: ¿en qué comunas se esperan nevadas?

En detalle, el organismo precisó que en la Región de Magallanes, específicamente en Torres del Paine, se prevén chubascos débiles durante la madrugada y la mañana.

Por otra parte, para la Región Metropolitana, el pronóstico indica que la jornada en Santiago se mantendrá despejada, con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 5°C y una máxima de 21°C. 

Nuevo sistema frontal ingresará a Santiago: ¿cuándo y a qué hora comenzarán las lluvias intensas?

Nuevo sistema frontal ingresará a Santiago: ¿cuándo y a qué hora comenzarán las lluvias intensas?

Asimismo, Meteorología recalcó que no se esperan precipitaciones en los próximos días en la capital.

