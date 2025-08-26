¿Vuelven las precipitaciones? Así estará el tiempo en Chile durante los próximos días

La Dirección Meteorológica de Chile informó que este miércoles 27 de agosto se registrarán precipitaciones en una región del país, mientras que en otras zonas se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 80 kilómetros por hora (km/h).
En detalle, el organismo precisó que en la Región de Magallanes, específicamente en Torres del Paine, se prevén chubascos débiles durante la madrugada y la mañana.
Por otra parte, para la Región Metropolitana, el pronóstico indica que la jornada en Santiago se mantendrá despejada, con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 5°C y una máxima de 21°C.
Asimismo, Meteorología recalcó que no se esperan precipitaciones en los próximos días en la capital.