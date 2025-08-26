Festival de Viña del Mar: cuáles son los artistas que suenan para la edición 2026

El Festival de Viña del Mar 2026 comienza a tomar forma y ya circulan los primeros nombres que podrían subir al escenario de la Quinta Vergara. Según trascendidos, algunos artistas se encuentran en avanzadas negociaciones para ser parte del certamen.
Cabe recordar que en la edición 2025, Mega confirmó a los primeros artistas en noviembre, luego de las elecciones municipales. En esa ocasión, se anunció la presencia de Marc Anthony, Sebastián Yatra, Myriam Hernández, Duki y Ha*Ash, entre otros. Pese a las dificultades, como el apagón nacional que obligó a suspender una noche del evento, la jornada resultó en un espectáculo de gran nivel.
En esta nueva versión, la expectación comenzó a crecer durante el primer semestre, cuando se oficializó a los animadores que conducirán el certamen: Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.
Los posibles artistas confirmados
De acuerdo a la periodista Cecilia Gutiérrez, tres nombres estarían en conversaciones avanzadas para llegar a la Quinta Vergara.
Uno de ellos es nada menos que Daddy Yankee, quien marcó un hito en el reguetón tras su presentación en el Festival de Viña 2006. Su regreso tendría un carácter especial, ya que coincidiría con los 20 años de aquella histórica actuación y significaría relanzar su carrera luego de la gira de despedida que realizó en 2022.
Otro de los artistas en carpeta es Juan Luis Guerra, ícono de la música tropical, quien estuvo por última vez en Viña en 2012, cuando se presentó en la jornada de clausura ante un tibio recibimiento del público, consignó Página 7.
Finalmente, el grupo argentino Ke Personajes, que en 2024 brilló en el Festival del Huaso de Olmué, también sería parte de la parrilla internacional que prepara la organización compuesta por la Municipalidad de Viña del Mar, Bizarro y Mega.