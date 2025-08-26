Festival de Viña del Mar: cuáles son los artistas que suenan para la edición 2026

Cabe recordar que en la edición 2025, Mega confirmó a los primeros artistas en noviembre, luego de las elecciones municipales. En esa ocasión, se anunció la presencia de Marc Anthony, Sebastián Yatra, Myriam Hernández, Duki y Ha*Ash, entre otros. Pese a las dificultades, como el apagón nacional que obligó a suspender una noche del evento, la jornada resultó en un espectáculo de gran nivel.