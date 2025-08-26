Vuelve un clásico de la TV: Don Francisco prepara nueva versión de Sábado Gigante

Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, confirmó que Sábado Gigante volverá a la pantalla tras más de una década desde su último episodio. El histórico animador aseguró que ya se encuentra afinando los detalles de esta nueva etapa del programa que marcó generaciones y alcanzó gran popularidad internacional.
Según explicó en conversación con El Mercurio, el espacio está actualmente en etapa de producción. “El proyecto ya se está trabajando, pero no puedo entregar muchos detalles”.
Vuelve Sábado Gigante a la televisión: ¿cómo será esta nueva etapa del exitoso programa de entretención?
Uno de los cambios más relevantes será la duración de los episodios, que en esta oportunidad serían más cortos, además de la posibilidad de ser transmitidos a través de plataformas de streaming.
“Solo puedo decir que con un personaje conocido internacionalmente quieren que haga una serie de programas de Sábado Gigante, aunque de mucho menos duración”, adelantó Kreutzberger.
Aunque no reveló el nombre de la figura que lo acompañaría en esta nueva etapa, comenzaron a surgir especulaciones en torno a Rafael Araneda, quien reside en Miami y ha consolidado su carrera en la televisión estadounidense.