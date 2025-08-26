Secciones
Chile

Vuelve un clásico de la TV: Don Francisco prepara nueva versión de Sábado Gigante

El animador aseguró que ya se encuentra afinando los detalles del ciclo de entretención que marcó generaciones y se emitió en cientos de países.

Sábado Gigante se emitió durante décadas en Chile, Estados Unidos y otros países. Sábado Gigante se emitió durante décadas en Chile, Estados Unidos y otros países.
Hace 1 Hs

Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, confirmó que Sábado Gigante volverá a la pantalla tras más de una década desde su último episodio. El histórico animador aseguró que ya se encuentra afinando los detalles de esta nueva etapa del programa que marcó generaciones y alcanzó gran popularidad internacional.

Según explicó en conversación con El Mercurio, el espacio está actualmente en etapa de producción. “El proyecto ya se está trabajando, pero no puedo entregar muchos detalles”.

Vuelve Sábado Gigante a la televisión: ¿cómo será esta nueva etapa del exitoso programa de entretención?

Uno de los cambios más relevantes será la duración de los episodios, que en esta oportunidad serían más cortos, además de la posibilidad de ser transmitidos a través de plataformas de streaming.

“Solo puedo decir que con un personaje conocido internacionalmente quieren que haga una serie de programas de Sábado Gigante, aunque de mucho menos duración”, adelantó Kreutzberger.

Aunque no reveló el nombre de la figura que lo acompañaría en esta nueva etapa, comenzaron a surgir especulaciones en torno a Rafael Araneda, quien reside en Miami y ha consolidado su carrera en la televisión estadounidense.

Temas Estados Unidos de AméricaSantiago de ChileChiletelevisión chilena
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¡Atención! Enel confirmó cortes de luz en cuatro comunas de Santiago para este martes 26 de agosto
1

¡Atención! Enel confirmó cortes de luz en cuatro comunas de Santiago para este martes 26 de agosto

¿Quién es José Zara? El ex brigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir condena por el crimen de Carlos Prats y Sofía Cuthbert
2

¿Quién es José Zara? El ex brigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir condena por el crimen de Carlos Prats y Sofía Cuthbert

Vuelve un clásico de la TV: Don Francisco prepara nueva versión de Sábado Gigante
3

Vuelve un clásico de la TV: Don Francisco prepara nueva versión de Sábado Gigante

Más Noticias
¡Atención! Enel confirmó cortes de luz en cuatro comunas de Santiago para este martes 26 de agosto

¡Atención! Enel confirmó cortes de luz en cuatro comunas de Santiago para este martes 26 de agosto

¿Quién es José Zara? El ex brigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir condena por el crimen de Carlos Prats y Sofía Cuthbert

¿Quién es José Zara? El ex brigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir condena por el crimen de Carlos Prats y Sofía Cuthbert

Enel anunció cortes de luz en nueve comunas de la Región Metropolitana para hoy 25 de agosto

Enel anunció cortes de luz en nueve comunas de la Región Metropolitana para hoy 25 de agosto

Bono Mujer Trabajadora: ¿quiénes cobrarán la ayuda económica esta semana en Chile?

Bono Mujer Trabajadora: ¿quiénes cobrarán la ayuda económica esta semana en Chile?

Inseguridad al rojo vivo: la violenta encerrona que sufrió el relator Ernesto Díaz en San Bernardo

Inseguridad al rojo vivo: la violenta encerrona que sufrió el relator Ernesto Díaz en San Bernardo

Revelaron la millonaria cifra que le pagaron a Karol Lucero en Only Fama para hablar de su infidelidad

Revelaron la millonaria cifra que le pagaron a Karol Lucero en "Only Fama" para hablar de su infidelidad

VIDEO. La inesperada confesión que realizó DJ Isi Glock sobre la familia de Fran Virgilio

VIDEO. La inesperada confesión que realizó DJ "Isi Glock" sobre la familia de Fran Virgilio

De las canchas a la pista: polémico ex futbolista será participante del reality Fiebre de Baile

De las canchas a la pista: polémico ex futbolista será participante del reality Fiebre de Baile

Comentarios