¿Quién es José Zara? El ex brigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir condena por el crimen de Carlos Prats y Sofía Cuthbert

El brigadier José Zara (r) abandonó la cárcel de Punta Peuco luego de cumplir la condena impuesta por el crimen del ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, y de su esposa, Sofía Cuthbert.
El hombre de 82 años dejó el penal tras cumplir 15 años de presidio por su participación en el atentado explosivo que acabó con la vida de la pareja en 1974. Según consignó el portal BioBio, Zara optó por salir de la cárcel a través de una vía alternativa para evitar la atención de la prensa.
Carlos Prats y Sofía Cuthbert fueron asesinados en septiembre de 1974 en Buenos Aires, en pleno inicio de la dictadura de Augusto Pinochet. El artefacto explosivo fue instalado por el estadounidense Michael Townley, marcando el primer crimen cometido por el régimen militar en el extranjero.
El perfil del Brigadier (r) José Zara
Zara, exagente de la dictadura, desarrolló su carrera en la rama de Infantería del Ejército, donde se especializó como comando y paracaidista, según consignó La Tercera. Además, realizó cursos en la Escuela de las Américas, institución militar donde varios uniformados latinoamericanos vinculados a violaciones de derechos humanos recibieron instrucción.
Durante la dictadura de Pinochet, integró el Departamento Exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), bajo el mando de Arturo Ureta Sire. Desde ese rol, encabezó la red de inteligencia en Buenos Aires y coordinó operaciones con el servicio de inteligencia uruguayo.