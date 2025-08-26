Secciones
Chile

¿Quién es José Zara? El ex brigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir condena por el crimen de Carlos Prats y Sofía Cuthbert

El hombre de 82 años dejó el penal tras cumplir 15 años de presidio por su participación en el atentado explosivo que acabó con la vida de la pareja en 1974.

José Zara, exagente de la DINA, salió de Punta Peuco tras cumplir condena por el asesinato de Carlos Prats y Sofía Cuthbert. José Zara, exagente de la DINA, salió de Punta Peuco tras cumplir condena por el asesinato de Carlos Prats y Sofía Cuthbert.
Hace 1 Hs

El brigadier José Zara (r) abandonó la cárcel de Punta Peuco luego de cumplir la condena impuesta por el crimen del ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, y de su esposa, Sofía Cuthbert.

El hombre de 82 años dejó el penal tras cumplir 15 años de presidio por su participación en el atentado explosivo que acabó con la vida de la pareja en 1974. Según consignó el portal BioBio, Zara optó por salir de la cárcel a través de una vía alternativa para evitar la atención de la prensa.

Carlos Prats y Sofía Cuthbert fueron asesinados en septiembre de 1974 en Buenos Aires, en pleno inicio de la dictadura de Augusto Pinochet. El artefacto explosivo fue instalado por el estadounidense Michael Townley, marcando el primer crimen cometido por el régimen militar en el extranjero.

El perfil del Brigadier (r) José Zara

Zara, exagente de la dictadura, desarrolló su carrera en la rama de Infantería del Ejército, donde se especializó como comando y paracaidista, según consignó La Tercera. Además, realizó cursos en la Escuela de las Américas, institución militar donde varios uniformados latinoamericanos vinculados a violaciones de derechos humanos recibieron instrucción.

Durante la dictadura de Pinochet, integró el Departamento Exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), bajo el mando de Arturo Ureta Sire. Desde ese rol, encabezó la red de inteligencia en Buenos Aires y coordinó operaciones con el servicio de inteligencia uruguayo.

Temas Santiago de ChileChile
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¡Atención! Enel confirmó cortes de luz en cuatro comunas de Santiago para este martes 26 de agosto
1

¡Atención! Enel confirmó cortes de luz en cuatro comunas de Santiago para este martes 26 de agosto

¿Quién es José Zara? El ex brigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir condena por el crimen de Carlos Prats y Sofía Cuthbert
2

¿Quién es José Zara? El ex brigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir condena por el crimen de Carlos Prats y Sofía Cuthbert

Vuelve un clásico de la TV: Don Francisco prepara nueva versión de Sábado Gigante
3

Vuelve un clásico de la TV: Don Francisco prepara nueva versión de Sábado Gigante

Más Noticias
¡Atención! Enel confirmó cortes de luz en cuatro comunas de Santiago para este martes 26 de agosto

¡Atención! Enel confirmó cortes de luz en cuatro comunas de Santiago para este martes 26 de agosto

Vuelve un clásico de la TV: Don Francisco prepara nueva versión de Sábado Gigante

Vuelve un clásico de la TV: Don Francisco prepara nueva versión de Sábado Gigante

Enel anunció cortes de luz en nueve comunas de la Región Metropolitana para hoy 25 de agosto

Enel anunció cortes de luz en nueve comunas de la Región Metropolitana para hoy 25 de agosto

Bono Mujer Trabajadora: ¿quiénes cobrarán la ayuda económica esta semana en Chile?

Bono Mujer Trabajadora: ¿quiénes cobrarán la ayuda económica esta semana en Chile?

Inseguridad al rojo vivo: la violenta encerrona que sufrió el relator Ernesto Díaz en San Bernardo

Inseguridad al rojo vivo: la violenta encerrona que sufrió el relator Ernesto Díaz en San Bernardo

Revelaron la millonaria cifra que le pagaron a Karol Lucero en Only Fama para hablar de su infidelidad

Revelaron la millonaria cifra que le pagaron a Karol Lucero en "Only Fama" para hablar de su infidelidad

VIDEO. La inesperada confesión que realizó DJ Isi Glock sobre la familia de Fran Virgilio

VIDEO. La inesperada confesión que realizó DJ "Isi Glock" sobre la familia de Fran Virgilio

De las canchas a la pista: polémico ex futbolista será participante del reality Fiebre de Baile

De las canchas a la pista: polémico ex futbolista será participante del reality Fiebre de Baile

Comentarios