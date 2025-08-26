¡Atención! Enel confirmó cortes de luz en cuatro comunas de Santiago para este martes 26 de agosto

Enel informó que este martes se realizarán cortes de suministro eléctrico en sectores específicos de cuatro comunas de la Región Metropolitana.
La medida responde a trabajos de mantención en el tendido eléctrico y, según detalló la empresa, las interrupciones podrían extenderse hasta por seis horas en algunos sectores.
De acuerdo con la información publicada en el sitio web de la empresa, los horarios y zonas afectadas serán los siguientes:
- Recoleta: 11 a 17
- Providencia: 10.30 a 16.30
- Quinta Normal: 9 a 13
- La Florida: 11.30 a 17.30
Enel recomendó a los usuarios revisar los detalles de cada corte en su portal oficial, donde se especifican con mayor precisión los sectores que estarán sin suministro.
Cortes de luz prologando en Chile: la documentación clave para realizar un reclamo ante Enel
Para realizar un reclamo por cortes de energía prolongados en Chile, puedes contactar a Enel directamente a través de su sitio web, teléfono o WhatsApp, o bien, presentar tu reclamo ante el SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor) o la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles). Para cualquiera de las opciones que elijas, debes seguir las siguientes recomendaciones:
1. Sitio web: Ingresa al sitio web de Enel y busca la sección de contacto o reclamos. Completa el formulario con tus datos, los detalles del corte y cualquier información adicional que respalde tu reclamo.
2. Teléfono: Llama a los números de atención al cliente de Enel (600 696 0000 o 800 800 696) para reportar el corte y solicitar información sobre el tiempo de reposición y posibles compensaciones.
3. WhatsApp: Contacta a Enel a través de su número de WhatsApp (+56 9 9444 7606) y describe el problema. Puedes adjuntar fotos o videos para respaldar tu reclamo.
¿Qué documentos se necesitan para realizar un reclamo por cortes prolongados?
Número de reclamo: el que te dio Enel al realizar tu reclamo inicial.
Fechas y horas de inicio y fin del corte: para respaldar la duración del corte.
Boleta del servicio: para acreditar tu relación con el suministro.
Documentación adicional (si aplica): si no eres el titular, necesitarás un documento que demuestre tu domicilio, como un contrato de alquiler o escritura.
Además, si reclamas por daños a electrodomésticos o pérdida de alimentos, necesitarás pruebas como fotos o informes técnicos.