Dos trucos para reclamar una multa por exceso de velocidad detectada por un radar en España

Durante 2025, la DGT instalará 122 radares fijos y de tramo en toda España. Conocer estos consejos permite recurrir sanciones por exceso de velocidad y aumentar las posibilidades de éxito.

Hace 1 Hs

La Dirección General de Tráfico (DGT) sigue reforzando la seguridad en las carreteras españolas. Durante este 2025, se van a instalar 122 radares fijos y de tramo, tanto en carreteras convencionales como en vías de alta capacidad. Muchos de estos dispositivos ya han comenzado a funcionar. A ellos se suman los radares gestionados por comunidades autónomas y ayuntamientos.

Si uno de estos aparatos detecta que superas el límite de velocidad, existen dos trucos clave para reclamar la multa, tal y como indica el tiktoker @franfinanzas en su perfil:

1. Revisa el margen de error del radar

Si la sanción proviene de un radar móvil y, por ejemplo, registraste 128 km/h en una vía limitada a 120 km/h, debes comprobar si te han aplicado el margen de error. En los radares móviles con más de un año, se aplica un 7 % de margen, mientras que en los radares fijos con más de un año, el margen máximo permitido es del 5 %.

2. Comprueba la documentación de la infracción

Si el radar no está operado por un agente de tráfico, la normativa exige que se proporcionen dos fotos distintas de la infracción. Si solo hay una, se puede alegar que la sanción incumple la normativa vigente, lo que te permite presentar una reclamación.

Pasos para reclamar una multa de la DGT

El procedimiento es bastante sencillo:

- Presentar una alegación online usando el certificado Cl@ve.

- Enviarla por correo postal a la Jefatura Provincial de Tráfico o al Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas.

- Acudir presencialmente a cualquier Oficina de Tráfico.

Es importante recordar que este recurso debe interponerse dentro de los 20 días posteriores a la notificación. Pasado ese plazo, solo se podrá presentar un recurso de revisión si la denuncia contiene algún error.

Consecuencias y opciones tras reclamar

Si presentas una reclamación, pierdes el derecho al descuento del 50 % sobre el importe de la multa. Por ello, solo conviene alegar si tienes argumentos sólidos o información nueva respecto a lo registrado por el radar o agente de tráfico.

Si la DGT acepta la reclamación, la multa queda anulada y el caso se archiva. En caso de rechazo, aún existe la posibilidad de presentar un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, para intentar anular la sanción de forma definitiva.

