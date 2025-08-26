Dos trucos para reclamar una multa por exceso de velocidad detectada por un radar en España

1. Revisa el margen de error del radar

Si la sanción proviene de un radar móvil y, por ejemplo, registraste 128 km/h en una vía limitada a 120 km/h, debes comprobar si te han aplicado el margen de error. En los radares móviles con más de un año, se aplica un 7 % de margen, mientras que en los radares fijos con más de un año, el margen máximo permitido es del 5 %.