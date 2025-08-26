Detectan medusas “huevo frito” en las playas de Jávea y Calpe: cómo son y qué hacer si te pican

Las playas de Jávea (Xàbia) y Calpe han registrado en los últimos días un notable aumento de medusas Cotylorhiza tuberculata, conocidas popularmente como “huevo frito” por la peculiar forma de su cuerpo, que recuerda a este alimento. Según el Instituto de Ecología Litoral, esta proliferación en España responde a factores ambientales como el incremento de la temperatura del mar y la ausencia de vientos de poniente en la zona.
¿Cómo son las medusas “huevo frito”?
Esta especie es habitual en el Mediterráneo durante los meses de verano. Puede alcanzar hasta 20 centímetros de diámetro, e incluso 40 en ejemplares adultos. Se distingue por su umbrela redondeada y por los ocho brazos que parten del centro, cubiertos de pequeñas protuberancias de colores blanco, azul y violeta.
A diferencia de otras especies más peligrosas, la picadura de la medusa “huevo frito” es poco urticante. No obstante, puede causar irritación en zonas sensibles como los ojos o la boca. Los expertos aconsejan no manipularlas directamente y, en caso de encontrarlas en la orilla, retirarlas solo sobre arena seca, ya que en la húmeda pueden permanecer activas durante más tiempo.
Avistamientos en toda la Marina Alta
La aplicación Medusapp, que permite a los usuarios reportar en tiempo real la presencia de medusas, ha confirmado numerosos ejemplares a lo largo del litoral de la Marina Alta. Esto demuestra que no se trata de un fenómeno aislado en Jávea o Calpe, sino de una proliferación generalizada en la comarca, según recoge el medio local Xabia al Dia.
A pesar de la preocupación de los bañistas, los especialistas recuerdan que estas medusas son parte esencial del ecosistema marino. Se alimentan tanto de la energía solar, gracias a las algas simbióticas que habitan en su cuerpo, como de plancton, peces pequeños y otras medusas, a las que inmovilizan con sus toxinas.
Un reflejo de los cambios ambientales
El Instituto de Ecología Litoral señala que la aparición temprana de estas medusas refleja alteraciones en los patrones climáticos y oceanográficos del Mediterráneo. Su ciclo reproductivo, además, está ligado a la presencia de sustratos rocosos cercanos a la costa, como los que abundan en las calas de la Marina Alta.
La recomendación principal para los turistas y vecinos es mantener la calma, seguir las indicaciones de los expertos y continuar disfrutando de las playas de Jávea y Calpe con precaución y respeto hacia el entorno marino.