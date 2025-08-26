Detectan medusas “huevo frito” en las playas de Jávea y Calpe: cómo son y qué hacer si te pican

Las playas de Jávea (Xàbia) y Calpe han registrado en los últimos días un notable aumento de medusas Cotylorhiza tuberculata, conocidas popularmente como “huevo frito” por la peculiar forma de su cuerpo, que recuerda a este alimento. Según el Instituto de Ecología Litoral, esta proliferación en España responde a factores ambientales como el incremento de la temperatura del mar y la ausencia de vientos de poniente en la zona.