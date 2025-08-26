Los cinco mejores chiringuitos en las playas de Murcia: del sabor tradicional a la cocina fusión internacional

Cuando se habla de vacaciones de verano en España, muchos piensan en Ibiza, Menorca o Cádiz. Sin embargo, la Región de Murcia ofrece un encanto diferente: calas tranquilas, playas únicas y una gastronomía que conquista a todo aquel que la prueba. Entre el Mar Menor, Mazarrón o Cabo Cope, no faltan rincones donde disfrutar de un buen baño y de la mejor cocina a pie de playa.