Los cinco mejores chiringuitos en las playas de Murcia: del sabor tradicional a la cocina fusión internacional

Cuando se habla de vacaciones de verano en España, muchos piensan en Ibiza, Menorca o Cádiz. Sin embargo, la Región de Murcia ofrece un encanto diferente: calas tranquilas, playas únicas y una gastronomía que conquista a todo aquel que la prueba. Entre el Mar Menor, Mazarrón o Cabo Cope, no faltan rincones donde disfrutar de un buen baño y de la mejor cocina a pie de playa.
A continuación, te presentamos cinco chiringuitos en Murcia que combinan tradición, originalidad y sabores del mundo, ideales para pasar un día inolvidable frente al mar.
1. Chiringuito Tortuga Mora (Águilas)
En la pedanía de Calabardina, frente a la cala de Cabo Cope, se encuentra este clásico del verano murciano. Tortuga Mora es un chiringuito de toda la vida que destaca por su pescado y marisco a la brasa, especialmente las sardinas, su plato estrella. Su calidad le ha valido un Solete Repsol, confirmando que la tradición también puede brillar con luz propia.
2. Chiringuito El Líos (Lorca)
En Puntas de Calnegre, dentro del municipio de Lorca, está El Líos, un chiringuito que suma a su oferta gastronómica la magia de la música en directo en determinadas ocasiones. Su gran atractivo son los arroces, junto al pulpo a la brasa y las famosas marineras, la tapa más representativa de la Región de Murcia.
3. Chiringuito Deskaro (Cartagena)
En la costa de La Azohía, Deskaro sorprende con una propuesta culinaria diferente. Su cocina fusión mezcla productos locales con técnicas internacionales, dando lugar a platos innovadores como el rollito de gamba con chillie dulce o el pan naan de panceta y anguila. Una experiencia gastronómica distinta para los que buscan sabores nuevos junto al Mediterráneo.
4. Chiringuito Bangalore (Mazarrón)
Mazarrón es uno de los destinos de playa más concurridos de Murcia y Bangalore es parada obligatoria. Recomendado por la Guía Repsol, este chiringuito apuesta por el pescado fresco procedente de la bahía de Mazarrón, que se convierte en el gran protagonista de su carta.
5. Chiringuito La Cangreja (Cartagena)
Con varios locales en la región, La Cangreja se ha consolidado gracias a su originalidad. Su plato estrella son las hamburguesas, pero también ofrece propuestas con espíritu street food, como el pan bao, típico de la gastronomía taiwanesa. Los postres, servidos enlatados, ponen el broche final a una experiencia divertida y diferente.
La Región de Murcia demuestra que, más allá de sus paisajes y playas paradisíacas, la gastronomía es otro de sus grandes atractivos. Ya sea con una sardina a la brasa en Águilas o con un plato fusión en Cartagena, estos cinco chiringuitos son la excusa perfecta para descubrir que Murcia también sabe a verano.