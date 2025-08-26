Secciones
España

Los cinco mejores chiringuitos en las playas de Murcia: del sabor tradicional a la cocina fusión internacional

Son imprescindibles para disfrutar del verano entre mar, arroces, pescado fresco y toques de cocina internacional.

Los cinco mejores chiringuitos en las playas de Murcia: del sabor tradicional a la cocina fusión internacional
Hace 3 Hs

Cuando se habla de vacaciones de verano en España, muchos piensan en Ibiza, Menorca o Cádiz. Sin embargo, la Región de Murcia ofrece un encanto diferente: calas tranquilas, playas únicas y una gastronomía que conquista a todo aquel que la prueba. Entre el Mar Menor, Mazarrón o Cabo Cope, no faltan rincones donde disfrutar de un buen baño y de la mejor cocina a pie de playa.

A continuación, te presentamos cinco chiringuitos en Murcia que combinan tradición, originalidad y sabores del mundo, ideales para pasar un día inolvidable frente al mar.

1. Chiringuito Tortuga Mora (Águilas)

En la pedanía de Calabardina, frente a la cala de Cabo Cope, se encuentra este clásico del verano murciano. Tortuga Mora es un chiringuito de toda la vida que destaca por su pescado y marisco a la brasa, especialmente las sardinas, su plato estrella. Su calidad le ha valido un Solete Repsol, confirmando que la tradición también puede brillar con luz propia.

2. Chiringuito El Líos (Lorca)

En Puntas de Calnegre, dentro del municipio de Lorca, está El Líos, un chiringuito que suma a su oferta gastronómica la magia de la música en directo en determinadas ocasiones. Su gran atractivo son los arroces, junto al pulpo a la brasa y las famosas marineras, la tapa más representativa de la Región de Murcia.

3. Chiringuito Deskaro (Cartagena)

En la costa de La Azohía, Deskaro sorprende con una propuesta culinaria diferente. Su cocina fusión mezcla productos locales con técnicas internacionales, dando lugar a platos innovadores como el rollito de gamba con chillie dulce o el pan naan de panceta y anguila. Una experiencia gastronómica distinta para los que buscan sabores nuevos junto al Mediterráneo.

4. Chiringuito Bangalore (Mazarrón)

Mazarrón es uno de los destinos de playa más concurridos de Murcia y Bangalore es parada obligatoria. Recomendado por la Guía Repsol, este chiringuito apuesta por el pescado fresco procedente de la bahía de Mazarrón, que se convierte en el gran protagonista de su carta.

5. Chiringuito La Cangreja (Cartagena)

Con varios locales en la región, La Cangreja se ha consolidado gracias a su originalidad. Su plato estrella son las hamburguesas, pero también ofrece propuestas con espíritu street food, como el pan bao, típico de la gastronomía taiwanesa. Los postres, servidos enlatados, ponen el broche final a una experiencia divertida y diferente.

La Región de Murcia demuestra que, más allá de sus paisajes y playas paradisíacas, la gastronomía es otro de sus grandes atractivos. Ya sea con una sardina a la brasa en Águilas o con un plato fusión en Cartagena, estos cinco chiringuitos son la excusa perfecta para descubrir que Murcia también sabe a verano.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Daniel Guzmán desvela el secreto que le pidió guardar Verónica Echegui sobre su enfermedad
1

Daniel Guzmán desvela el secreto que le pidió guardar Verónica Echegui sobre su enfermedad

Mejora la salud del cantante Jaume Anglada, amigo del rey Felipe VI, luego de ser atropellado en su moto
2

Mejora la salud del cantante Jaume Anglada, amigo del rey Felipe VI, luego de ser atropellado en su moto

¿Cuál es el lujoso y exclusivo regalo que Lamine Yamal le hizo a Nicki Nicole por su cumpleaños?
3

¿Cuál es el lujoso y exclusivo regalo que Lamine Yamal le hizo a Nicki Nicole por su cumpleaños?

Antonio Banderas despide a Verónica Echegui: “Hoy el cine español está de luto”
4

Antonio Banderas despide a Verónica Echegui: “Hoy el cine español está de luto”

San Sebastián de la Gomera: qué ver en el pueblo canario que ganó el Grand Prix 2025
5

San Sebastián de la Gomera: qué ver en el pueblo canario que ganó el Grand Prix 2025

Dos trucos para reclamar una multa por exceso de velocidad detectada por un radar en España
6

Dos trucos para reclamar una multa por exceso de velocidad detectada por un radar en España

Más Noticias
Daniel Guzmán desvela el secreto que le pidió guardar Verónica Echegui sobre su enfermedad

Daniel Guzmán desvela el secreto que le pidió guardar Verónica Echegui sobre su enfermedad

¿Cuál es el lujoso y exclusivo regalo que Lamine Yamal le hizo a Nicki Nicole por su cumpleaños?

¿Cuál es el lujoso y exclusivo regalo que Lamine Yamal le hizo a Nicki Nicole por su cumpleaños?

Mejora la salud del cantante Jaume Anglada, amigo del rey Felipe VI, luego de ser atropellado en su moto

Mejora la salud del cantante Jaume Anglada, amigo del rey Felipe VI, luego de ser atropellado en su moto

Antonio Banderas despide a Verónica Echegui: “Hoy el cine español está de luto”

Antonio Banderas despide a Verónica Echegui: “Hoy el cine español está de luto”

San Sebastián de la Gomera: qué ver en el pueblo canario que ganó el Grand Prix 2025

San Sebastián de la Gomera: qué ver en el pueblo canario que ganó el Grand Prix 2025

Dos trucos para reclamar una multa por exceso de velocidad detectada por un radar en España

Dos trucos para reclamar una multa por exceso de velocidad detectada por un radar en España

Uno de los trenes más lujosos de España amplía su ruta en 2026: cuánto cuesta viajar en el Al-Ándalus de Renfe

Uno de los trenes más lujosos de España amplía su ruta en 2026: cuánto cuesta viajar en el Al-Ándalus de Renfe

Vinito y flamenco: el plan perfecto para las noches de verano en Córdoba

Vinito y flamenco: el plan perfecto para las noches de verano en Córdoba

Comentarios