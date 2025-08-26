Mejora la salud del cantante Jaume Anglada, amigo del rey Felipe VI, luego de ser atropellado en su moto

Estado de salud y próximas intervenciones

El artista y su familia empiezan a ver avances en su recuperación, aunque aún debe someterse a nuevas intervenciones. En los próximos días, será operado de la muñeca para reparar una de las lesiones provocadas por el accidente. Esta cirugía se suma a las intervenciones previas en la cadera y la mandíbula, siendo la operación de cadera la más relevante de todas hasta el momento.