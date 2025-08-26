Mejora la salud del cantante Jaume Anglada, amigo del rey Felipe VI, luego de ser atropellado en su moto

El cantante mallorquín Jaume Anglada continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Son Espases, aunque ha sido trasladado a una unidad de cuidados intermedios, destinada a pacientes más estables, según el último parte médico difundido por fuentes hospitalarias. Estas mismas fuentes ya señalaron el lunes que se había registrado una mejoría sensible en su evolución.
El accidente
Jaume Anglada permanece hospitalizado tras sufrir un atropello el pasado 8 de agosto en la avenida Joan Miró de Palma, mientras circulaba en su motocicleta. El vehículo implicado se dio a la fuga, pero gracias a la colaboración de varios ciudadanos que anotaron la matrícula, el conductor, un joven de unos 20 años, fue detenido en su domicilio y actualmente se encuentra en prisión provisional.
Estado de salud y próximas intervenciones
El artista y su familia empiezan a ver avances en su recuperación, aunque aún debe someterse a nuevas intervenciones. En los próximos días, será operado de la muñeca para reparar una de las lesiones provocadas por el accidente. Esta cirugía se suma a las intervenciones previas en la cadera y la mandíbula, siendo la operación de cadera la más relevante de todas hasta el momento.
Apoyo de familiares y fans
Desde su hospitalización, Anglada ha recibido mensajes de apoyo tanto de su familia como de sus seguidores en redes sociales. La atención médica especializada y la progresiva estabilización de su estado ofrecen un respiro de esperanza en su recuperación tras el grave siniestro.