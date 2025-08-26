España: la Aemet alerta a 16 provincias por tormentas, granizo, máximas de 38ºC y fenómenos costeros

Previsión del tiempo: lluvias y calor extremo

Un frente atlántico poco activo provocará cielos cubiertos y lluvias débiles en el norte de Galicia y el área cantábrica. Por la tarde, se esperan chubascos fuertes en el Pirineo, con posibilidad de granizo en el entorno del Ebro y el sistema Ibérico. En Canarias, los cielos estarán cubiertos en el norte de las islas, con lluvias ocasionales.