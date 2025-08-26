Secciones
España: la Aemet alerta a 16 provincias por tormentas, granizo, máximas de 38ºC y fenómenos costeros

Hace 2 Hs

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este martes avisos amarillos en 16 provincias españolas por tormentas acompañadas de granizo, temperaturas máximas que alcanzarán los 38 grados y fenómenos costeros que afectan a varias zonas del país.

Previsión del tiempo: lluvias y calor extremo

Un frente atlántico poco activo provocará cielos cubiertos y lluvias débiles en el norte de Galicia y el área cantábrica. Por la tarde, se esperan chubascos fuertes en el Pirineo, con posibilidad de granizo en el entorno del Ebro y el sistema Ibérico. En Canarias, los cielos estarán cubiertos en el norte de las islas, con lluvias ocasionales.

Mientras tanto, las temperaturas serán muy variables: descenderán en Galicia, el área cantábrica y el alto Ebro, y aumentarán en Baleares, Huelva, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, con máximas de hasta 38ºC. Las mínimas se mantendrán estables, generalmente por encima de 20 grados, y hasta 25ºC en algunas zonas del área mediterránea.

Provincias en alerta

Por calor extremo: Córdoba, Granada y Jaén (Andalucía); Huesca y Zaragoza (Aragón); Baleares; Ávila (Castilla y León); Albacete y Toledo (Castilla-La Mancha); Cáceres (Extremadura); Madrid; Lérida (Cataluña).

Por lluvias y tormentas: Huesca y Lérida.

Por fenómenos costeros: La Coruña, Lugo y Pontevedra.

Perspectivas para el resto de la semana

Miércoles: llegada de una vaguada que aumentará la inestabilidad en el norte, con precipitaciones persistentes en comunidades cantábricas y posibles tormentas fuertes en el nordeste y los Pirineos. Las temperaturas descenderán hasta 5ºC en el oeste peninsular, aunque se superarán los 36ºC en el este, sur y Baleares.

Jueves: lluvias y chubascos en la mitad norte, este peninsular y Baleares, con un descenso térmico de hasta 8-10ºC en el norte. En el Guadalquivir se alcanzarán más de 32ºC y el viento de poniente elevará las temperaturas en el sureste.

Viernes y fin de semana: retorno del tiempo estable en la mayor parte del país, con lluvias limitadas al extremo norte y máximas cercanas a 38ºC en el valle del Guadalquivir.

Recomendaciones

La Aemet recuerda extremar precauciones ante tormentas con granizo y calor extremo, evitar actividades al aire libre en horarios de máxima radiación y seguir las indicaciones de las autoridades locales en zonas costeras y montañosas.

