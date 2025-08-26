¿Buscas trabajo en España? Se necesitan 50 camareros/as para servicio de catering en Alcora

En España, Gi Group ha abierto un proceso de selección para contratar a 50 camareros y camareras que participarán en un servicio de catering en Alcora. La empresa ofrece contrato fijo discontinuo, jornada completa y el desplazamiento incluido por parte de la compañía.
Requisitos para el puesto
Experiencia previa en hostelería y servicio de catering (se valorará).
Disponibilidad para trabajar con salida desde Alzira a las 15:00 horas y regreso a las 04:00 horas.
Residencia en Alzira o alrededores.
Condiciones de trabajo
El puesto ofrece la estabilidad de un contrato fijo discontinuo, ideal para quienes buscan continuidad en campañas o eventos de catering. Además, la empresa se hace cargo del transporte, facilitando el desplazamiento de los empleados desde Alzira hasta Alcora.
Cómo postular
Las personas interesadas en formar parte del equipo de Gi Group pueden enviar su solicitud a través de los canales habituales de la empresa o consultar las ofertas activas en los principales portales de empleo en España.
Con esta convocatoria, Gi Group refuerza su plantilla en uno de los sectores con más proyección: la hostelería y el catering en la Comunidad Valenciana.
Lugar del trabajo: Alcora (Castellón)
Salida y regreso: Alzira