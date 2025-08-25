Encendido debate: Monserrat Álvarez y Evelyn Matthei tuvieron un fuerte intercambio sobre la crisis de TVN

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, visitó el matinal Buenos días a todos, donde abordó la crisis económica que actualmente atraviesa TVN, generando un intenso intercambio con la conductora Monserrat Álvarez que llamó la atención de los televidentes.
"TVN tiene gente espectacular, con una trayectoria impresionante. Han sido capaces de crear todo tipo de contenido que son importantes para Chile, pero uno no puede tener 15 o 20 mil millones de dólares de pérdida en un año", afirmó la ex alcaldesa de Providencia, quien enfatizó la magnitud de las pérdidas del canal.
Agregó que, en su visión, se debe priorizar una revisión de los recursos: "Lo que nosotros estamos pensando es que uno tiene que, primero, mirar todo lo que hay superfluo. Este es un edificio enorme, y uno se tiene que preguntar si realmente tiene sentido seguir con este edificio o tener uno mucho más compacto".
También señaló que, de llegar a la presidencia, su prioridad sería el equipo directivo. "El gerente general, el directorio, etcétera, porque, la verdad, es que ahí no hay casi nadie que sepa de finanzas, que sepa de ahorrar plata... no hay", sostuvo.
Fuerte cruce
En ese momento, Monserrat Álvarez intervino para defender parcialmente a su equipo: "No me voy a poner aquí en pantalla, perdón, a defender a mi equipo ejecutivo, porque puede parecer que soy 'espinita', pero creo que despreciar o subestimar la gestión que se está haciendo de esa manera, creo que quizás no es justificada".
Sin embargo, Matthei reafirmó su postura crítica: "Creo que lo están haciendo pésimo, de verdad. El grupo directivo no lo puede estar haciendo peor, perdónenme", replicó.
Por último, destacó el trabajo del personal del canal: "Entre los camarógrafos que los conozco, los periodistas que los conozco, la gente, es toda gente maravillosa. Y cuando estaba aquí la Anita Holuigue, que además, debo decir, es mi comadre, así que también no puedo parecer 'espinita', pero pucha, se ganaba la plata", concluyó.