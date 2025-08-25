Secciones
Estas son las monedas de 2 euros por las que llegan a pagar hasta 2.000 en el mercado del coleccionismo

El interés por la numismática convierte algunas monedas comunes en auténticos tesoros. Modelos conmemorativos, ediciones limitadas y errores de fabricación hacen que su valor se dispare.

El mundo del coleccionismo abarca desde antigüedades hasta piezas tecnológicas, pero uno de los ámbitos más populares sigue siendo la numismática, es decir, la colección de monedas. Aunque los euros tienen un valor monetario propio, algunos ejemplares cuentan con características únicas que disparan su precio en el mercado, especialmente entre quienes buscan piezas exclusivas en España.

Según un recopilatorio de CaixaBank en su blog oficial, existen monedas de 2 euros que pueden multiplicar por miles su valor original gracias a su rareza, ediciones limitadas o errores de fabricación.

Monedas conmemorativas y rarezas muy codiciadas

El valor de estas monedas depende en gran medida de su tirada. Muchas se acuñan como homenaje a sucesos históricos o figuras relevantes, con producciones mucho más reducidas que las monedas convencionales. Este detalle, sumado al interés de los coleccionistas, hace que su cotización alcance cifras sorprendentes.

Uno de los casos más destacados es la moneda de 2 euros de Gracia de Mónaco, emitida en 2007 con fines conmemorativos. Debido a que su producción fue muy limitada, algunos coleccionistas han llegado a pagar hasta 3.000 euros por una sola pieza, de las pocas miles que existen en el mundo.

Otro ejemplo es la moneda de Lituania acuñada en 2021 para la Reserva Natural de Zuvintas. De las 500.000 monedas producidas, varias presentaban un error de diseño, lo que incrementó de inmediato su atractivo. Como resultado, estas piezas defectuosas alcanzaron precios de hasta 2.000 euros en el mercado especializado.

Una inversión en alza

La escasez de ejemplares y la competitividad entre coleccionistas convierten a estas monedas en objetos de deseo. Cualquier rasgo distintivo, ya sea un error de fábrica o una edición limitada, puede hacer que su valor se dispare muy por encima de los dos euros que indica su cara oficial.

En este contexto, el coleccionismo de monedas no solo es una afición, sino también una inversión para quienes logran hacerse con piezas exclusivas.

