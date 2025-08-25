Estas son las monedas de 2 euros por las que llegan a pagar hasta 2.000 en el mercado del coleccionismo

El mundo del coleccionismo abarca desde antigüedades hasta piezas tecnológicas, pero uno de los ámbitos más populares sigue siendo la numismática, es decir, la colección de monedas. Aunque los euros tienen un valor monetario propio, algunos ejemplares cuentan con características únicas que disparan su precio en el mercado, especialmente entre quienes buscan piezas exclusivas en España.