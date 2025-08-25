VIDEO. La inesperada confesión que realizó DJ "Isi Glock" sobre la familia de Fran Virgilio

Ilaisa Henríquez, conocida en el mundo de la música como "Isi Glock", aseguró este domingo en Primer Plano que los familiares de Francisca Virgilio se comunicaron con ella para convencerla de no hablar sobre la infidelidad de Karol Lucero en el programa.
La DJ aclaró que nunca ha visto en persona a la esposa de Karol y que los familiares de Virgilio le preguntaron qué debían hacer para que la situación no se expusiera públicamente.
"Nunca la he visto en persona, no la conozco, nunca la he visto", afirmó Henríquez. Además, comentó que Karol solía invitar a sus colaboradores a fiestas en hoteles cercanos a Like Media, pero que Fran Virgilio nunca asistía con él.
Respecto a si Francisca Virgilio la había contactado tras revelarse la infidelidad de Karol, Henríquez respondió: "No, solamente sus familiares, primos".
"Sus primos me han contactado. Me escriben y me dicen que si existe la posibilidad de que yo no lo exponga, no lo hable, que cerremos el tema acá, tanto por cuidar a Fran, por cuidar la situación", explicó Ilaisa.
Según relató la DJ, los familiares de Virgilio añadieron: "Si es que había alguna posibilidad o qué tenían que hacer ellos para que yo no hablara. No sé si dinero o no porque no lo dice textualmente, pero obviamente aludiendo a qué es lo que yo necesito para yo no hablar y no seguir agrandando la situación".