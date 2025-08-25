Revelaron la millonaria cifra que le pagaron a Karol Lucero en "Only Fama" para hablar de su infidelidad

“Estoy muy afectado, asumo mi error y la cagué hasta el fondo. Soy el culpable de todo y caí”, confesó el ex rostro televisivo. Lucero agregó: “Fue solo una vez, pero ella buscaba el escándalo y Fran no merece pasar por todo esto. Por eso me mantengo al margen y no acepté dar mi versión, puesto que la verdad es una sola y yo cometí el error”.