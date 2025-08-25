Revelaron la millonaria cifra que le pagaron a Karol Lucero en "Only Fama" para hablar de su infidelidad

Only Fama volvió a captar la atención al conseguir en exclusiva al hombre más comentado de los últimos. Si en su momento fue Francisco Kaminski quien reveló detalles de su relación con el “Rey de Meiggs”, ahora fue el turno es de Karol Lucero, protagonista de portadas en la prensa rosa debido a su infidelidad con la DJ Isi Glock.
“Estoy muy afectado, asumo mi error y la cagué hasta el fondo. Soy el culpable de todo y caí”, confesó el ex rostro televisivo. Lucero agregó: “Fue solo una vez, pero ella buscaba el escándalo y Fran no merece pasar por todo esto. Por eso me mantengo al margen y no acepté dar mi versión, puesto que la verdad es una sola y yo cometí el error”.
Un contrato millonario
Según reveló la periodista Paula Escobar en el mismo espacio televisivo de Zona Latina, Karol Lucero habría recibido 15 millones de pesos por su participación en el programa, la misma cifra que obtuvo Francisco Kaminski en su pasada intervención.