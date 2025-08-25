Secciones

Inseguridad al rojo vivo: la violenta encerrona que sufrió el relator Ernesto Díaz en San Bernardo

El episodio ocurrió cerca de las 23 en avenida Colón, mientras esperaba a su hijo. El registro del ataque circula en redes sociales.

El relator deportivo Ernesto Díaz Correa denunció haber sido víctima de una violenta encerrona la noche del domingo en la comuna de San Bernardo.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram y grabado desde la comisaría local, Díaz relató lo ocurrido: “Estoy acá en la comisaría de San Bernardo porque me acaban de hacer una encerrona y me llevaron mi auto Mazda 6 blanco del 2020″.

“Eran tres delincuentes con pistola, armados, y tuve que entregar el celular, estoy sin llaves y sin auto”, expresó, visiblemente afectado, solicitando además a sus seguidores difundir el hecho en redes sociales.

Según los primeros antecedentes, el asalto se registró cerca de las 23 en avenida Colón, cuando el relator esperaba a su hijo en una parada de microbuses. En ese instante, fue interceptado por un grupo de tres individuos que se trasladaban en un Chevrolet Spark, quienes lo intimidaron con armas de fuego y se llevaron tanto el vehículo como sus pertenencias.

Violenta encerrona

El hijo de Díaz, que presenció el ataque, logró grabar parte de la encerrona, registro que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Tras el hecho, el comunicador acudió a Carabineros para formalizar la denuncia.

Horas después, la policía informó que el automóvil fue recuperado alrededor de las 3.30 de la madrugada de este lunes, aunque no se entregaron mayores detalles sobre la detención de los responsables.

Bono Mujer Trabajadora: ¿quiénes cobrarán la ayuda económica esta semana en Chile?

Enel anunció cortes de luz en nueve comunas de la Región Metropolitana para hoy 25 de agosto

Revelaron la millonaria cifra que le pagaron a Karol Lucero en "Only Fama" para hablar de su infidelidad

VIDEO. La inesperada confesión que realizó DJ "Isi Glock" sobre la familia de Fran Virgilio

De las canchas a la pista: polémico ex futbolista será participante del reality Fiebre de Baile

Ricky Martín sumó un segundo show en Chile: ¿cuándo comienza la venta de entradas?

Septiembre traerá la Luna de sangre: ¿será posible verla en Chile?

