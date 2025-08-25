Inseguridad al rojo vivo: la violenta encerrona que sufrió el relator Ernesto Díaz en San Bernardo

Según los primeros antecedentes, el asalto se registró cerca de las 23 en avenida Colón, cuando el relator esperaba a su hijo en una parada de microbuses. En ese instante, fue interceptado por un grupo de tres individuos que se trasladaban en un Chevrolet Spark, quienes lo intimidaron con armas de fuego y se llevaron tanto el vehículo como sus pertenencias.