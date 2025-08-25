Bono Mujer Trabajadora: ¿quiénes cobrarán la ayuda económica esta semana en Chile?

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) informó que las mujeres de entre 25 y 59 años que cuenten con una fuente laboral podrán acceder al Bono Trabajo Mujer, un aporte económico destinado a apoyar a trabajadoras dependientes e independientes que cumplan ciertos requisitos.
Las beneficiarias tendrán la posibilidad de elegir la modalidad de entrega del bono, ya sea mensual o anual, según su conveniencia.
Podrán acceder al beneficio aquellas mujeres que:
- Tengan entre 25 y 59 años de edad (59 años con 11 meses).
- Estén trabajando de manera dependiente o independiente.
- Pertenezcan al 40% de las familias más vulnerables de la población, de acuerdo con el Registro Social de Hogares.
- Mantengan sus cotizaciones al día.
- No trabajen en una institución del Estado -incluidos municipios- ni en una empresa privada que reciba aportes estatales iguales o superiores al 50%.
- No sean beneficiarias del Ingreso Mínimo Garantizado en el período de renta procesado.
En caso de ser trabajadoras independientes, deben emitir boletas de honorarios y realizar la Declaración de Renta ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).
¿Cuáles son los límites de renta para poder recibir el beneficio?
El beneficio está sujeto a los ingresos de la postulante:
- Para quienes opten por el pago anual, la renta bruta debe ser inferior a $7.278.446.
- Para quienes elijan el pago mensual, la renta bruta no puede superar los $606.537.
El Sence recordó que la postulación al Bono Trabajo Mujer está abierta durante todo el año, y que el monto a recibir dependerá de la renta declarada por cada trabajadora.
En esta ocasión, la fecha de pago será el viernes 29, tanto para quienes eligieron la modalidad mensual como para aquellas que optaron por el pago anual correspondiente al año 2024.