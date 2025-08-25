Enel anunció cortes de luz en nueve comunas de la Región Metropolitana para hoy 25 de agosto

Enel informó que este lunes se realizarán cortes de suministro eléctrico en distintas comunas de la Región Metropolitana, como parte de los trabajos habituales de mantenimiento y mejoramiento del servicio.
Desde la compañía aclararon que estas interrupciones no están relacionadas con el pronóstico de lluvias, sino que forman parte de su plan de gestión para asegurar una mejor calidad en la experiencia de los clientes.
Los cortes tendrán una duración variable, desde una hasta siete horas, dependiendo de la comuna y el sector específico. Enel recomienda a los usuarios revisar el mapa interactivo disponible en su sitio web para conocer en detalle las calles y barrios que estarán afectados.
Cortes de luz en la RM: ¿cuáles son los sectores que se verán afectados este lunes 25 de agosto?
A continuación, el cronograma de interrupciones eléctricas anunciado:
- Las Condes
9.30 a 10.30
11.30 a 12.30
14 a 15
15.30 a 16.30
- La Reina
10.30 a 14.30
- San Joaquín
10 a 17
- La Cisterna
10 a 17
- Recoleta
11 a 17
- Santiago
10 a 16
- Cerro Navia
10 a 16
10 a 17
- Pudahuel
11 a 17
- Maipú
10 a 16
Enel recordó que los usuarios electrodependientes pueden comunicar de inmediato su situación en caso de verse afectados por los cortes de suministro, a través de los siguientes números de contacto:600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.
La empresa reiteró que estos trabajos buscan “entregar una experiencia de calidad para los clientes de la Región Metropolitana” y pidió a los vecinos estar atentos a las interrupciones programadas.