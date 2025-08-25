Todo lo que se sabe de Forward College, la universidad de la infanta Sofía: matrícula, requisitos y plan formativo

La infanta Sofía, hija menor de los reyes Felipe VI y Letizia, comenzará el próximo 8 de septiembre sus estudios universitarios en el Forward College, una institución privada con sede itinerante en Europa y aval académico de la Universidad de Londres. La joven, que acaba de cumplir 18 años, se ha decantado por el grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, convirtiéndose en la primera integrante de la familia real española que cursa una carrera completa en el extranjero.