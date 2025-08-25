Secciones
España

Todo lo que se sabe de Forward College, la universidad de la infanta Sofía: matrícula, requisitos y plan formativo

La hija menor de los reyes Felipe VI y Letizia se ha decantado por el grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

Hace 12 Min

La infanta Sofía, hija menor de los reyes Felipe VI y Letizia, comenzará el próximo 8 de septiembre sus estudios universitarios en el Forward College, una institución privada con sede itinerante en Europa y aval académico de la Universidad de Londres. La joven, que acaba de cumplir 18 años, se ha decantado por el grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, convirtiéndose en la primera integrante de la familia real española que cursa una carrera completa en el extranjero.

Qué es el Forward College

Fundado en 2021, el Forward College se ha consolidado como una universidad innovadora que apuesta por un modelo pedagógico práctico y personalizado. Sus principales características son:

Clases en inglés.

Grupos reducidos de unos 15 estudiantes.

Metodología combinada, que integra teoría académica con desarrollo de habilidades sociales, digitales y de liderazgo.

El plan académico es itinerante:

Primer curso en Lisboa, con residencia en el barrio de Benfica.

Segundo curso en París, dentro de la Cité Internationale Universitaire.

Tercer curso en Berlín, en el distrito de Kreuzberg.

Carreras y precios de matrícula

El Forward College ofrece grados en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Economía, Psicología y Ciencia de Datos, además de dobles titulaciones.

Los precios para alumnos europeos oscilan entre 16.500 y 18.500 euros por curso, a los que se suman tasas de examen y gastos de alojamiento. En el caso de dobles grados, el coste puede alcanzar los 26.000 euros anuales.

La universidad contempla becas de hasta el 20% y préstamos sin intereses para facilitar el acceso a estudiantes internacionales.

Requisitos de acceso al Forward College

A diferencia de otras universidades, el Forward no establece una nota de corte, aunque sí aplica un proceso selectivo exigente que valora:

Trayectoria académica.

Carta de motivación y entrevista personal.

Haber completado la educación secundaria y tener al menos 17 años cumplidos en noviembre del año de ingreso.

Nivel avanzado de inglés, acreditado con títulos como IELTS, TOEFL o Cambridge Advanced.

En algunos programas, se requieren conocimientos de matemáticas.

La infanta Sofía, que finalizó el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales, cumple con holgura estos requisitos.

Una etapa universitaria pionera para la realeza española

Con esta elección, Sofía marca un hito en la Casa Real española, al ser la primera en cursar una carrera universitaria fuera del país. Durante los próximos tres años, compartirá estudios y residencia con jóvenes de más de 30 nacionalidades, en un entorno multicultural diseñado para fomentar la autonomía y la visión internacional de sus estudiantes.

Antes de instalarse en Lisboa para el inicio del curso, la infanta ha disfrutado de sus últimas vacaciones en Palma de Mallorca junto a sus padres y su hermana Leonor, cumpliendo con la tradicional estancia estival de la familia real en la isla.

