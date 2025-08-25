Secciones
Dónde comer el mejor lomo en manteca en Cádiz, según el chef José Andrés

Un bar con más de un siglo de historia.

Hace 22 Min

El chef asturiano José Andrés, reconocido internacionalmente por su labor gastronómica y humanitaria, abrió 2025 con un guiño a Cádiz en sus redes sociales. El 1 de enero recomendó en Instagram un clásico bar de Vejer de la Frontera, famoso por su lomo en manteca, que lleva casi un siglo conquistando paladares.

El lomo en manteca de Vejer que enamora a José Andrés

El 1 de enero de 2025, el chef compartió una foto de un mollete de lomo en manteca en la Venta Pinto, acompañado de jamón ibérico y queso manchego.

“Nada como empezar el año en Vejer de la Frontera, Cádiz, con un mollete para desayunar y un café con leche”, escribió en Instagram.

Se trata de uno de los locales más emblemáticos de la zona, donde el lomo de cerdo cocinado en su propia grasa se ha convertido en símbolo de identidad gastronómica.

Venta Pinto, bar centenario de Vejer de la Frontera

La Venta Pinto, fundada en 1925, es hoy un referente de la cocina gaditana popular. Su especialidad, el lomo en manteca, es un reclamo tanto para locales como para visitantes. A lo largo de los años, el bar ha mantenido la esencia de su receta tradicional, convirtiendo su mollete de lomo en un emblema de la zona.

Datos clave del bar recomendado por José Andrés:

Apertura: 1925

Especialidad: lomo en manteca

Localidad: Vejer de la Frontera (Cádiz)

Plato recomendado por el chef: mollete de lomo en manteca con jamón ibérico y queso manchego

La estrecha relación de José Andrés con Cádiz

La recomendación no es casual. José Andrés mantiene una vinculación personal y profesional con Cádiz:

Pasó parte de su infancia en San Fernando y Cádiz.

Su esposa, Patricia Fernández de la Cruz, es natural de Algeciras.

En 2024 recibió el II Premio Gaditano de Adopción.

Destaca siempre la calidad de los productos gaditanos y la riqueza de sus historias.

El cocinero también es habitual en Zahara de los Atunes, donde posee una vivienda para disfrutar de las vacaciones familiares y de playas como la de los Alemanes o Atlanterra.

Tradición y gastronomía gaditana en primera línea

Con esta recomendación, José Andrés refuerza su vínculo con la cocina popular de Andalucía, resaltando un producto tan identitario como el lomo en manteca. Su publicación viralizó una vez más a la Venta Pinto, ejemplo de cómo la tradición puede mantenerse viva y ser reconocida a nivel mundial.

