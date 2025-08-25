Dónde comer el mejor lomo en manteca en Cádiz, según el chef José Andrés

Venta Pinto, bar centenario de Vejer de la Frontera

La Venta Pinto, fundada en 1925, es hoy un referente de la cocina gaditana popular. Su especialidad, el lomo en manteca, es un reclamo tanto para locales como para visitantes. A lo largo de los años, el bar ha mantenido la esencia de su receta tradicional, convirtiendo su mollete de lomo en un emblema de la zona.