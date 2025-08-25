El avispón oriental se expande en Andalucía y preocupa: “Es una máquina de matar”

Una especie invasora que llegó para quedarse

Originario de Asia y Oriente Medio, el avispón oriental fue detectado por primera vez en España en Algeciras en 2018. Lo que parecía un hecho aislado se ha transformado en un fenómeno de gran escala: en apenas siete años la especie se ha extendido a todas las provincias andaluzas, con especial incidencia en Cádiz, Málaga y Sevilla, además de Ceuta.