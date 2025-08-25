El avispón oriental se expande en Andalucía y preocupa: “Es una máquina de matar”

El avispón oriental (Vespa orientalis) avanza con fuerza en Andalucía y genera alarma entre apicultores, agricultores y especialistas en biodiversidad. Su expansión ya es imparable, según expertos, y supone un riesgo tanto para la apicultura como para cultivos agrícolas de alto valor económico.
Una especie invasora que llegó para quedarse
Originario de Asia y Oriente Medio, el avispón oriental fue detectado por primera vez en España en Algeciras en 2018. Lo que parecía un hecho aislado se ha transformado en un fenómeno de gran escala: en apenas siete años la especie se ha extendido a todas las provincias andaluzas, con especial incidencia en Cádiz, Málaga y Sevilla, además de Ceuta.
Según el proyecto ciudadano Invasión del avispón oriental en Andalucía, entre 2023 y 2024 la presencia de este insecto aumentó un 30%. Avistamientos puntuales también se han registrado en Madrid, Barcelona, Alicante y Albacete, lo que refuerza la hipótesis de una futura expansión nacional.
El gran enemigo de las colmenas
Para los apicultores, este insecto es una auténtica amenaza. La Vespa orientalis es carnívora y depreda sobre las abejas melíferas, esenciales para la polinización y la producción de miel.
“Las devoran. Necesitan proteínas para alimentar a sus larvas y arrasan con las colmenas”, explica Leopoldo Castro, entomólogo de la Sociedad Española de Entomología.
La situación es crítica: en los últimos tres años se ha perdido en España un 9% de las explotaciones apícolas, según datos de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA Cádiz).
Daños a cultivos y pérdidas económicas
El avispón oriental no solo amenaza la apicultura, también a la agricultura. Sus preferencias alimenticias incluyen uvas, higos y mangos, frutas que dejan inservibles para la comercialización tras perforarlas.
Esto se traduce en graves pérdidas económicas: los agricultores deben afrontar tanto la reposición de colmenas como los gastos de control y la pérdida de producción.
Riesgo para las personas
Aunque su picadura es similar a la de una avispa común, los nidos del avispón oriental suelen estar en el suelo, lo que incrementa la posibilidad de encuentros accidentales. En grupo, pueden atacar con gran agresividad.
Algunos afectados han reportado síntomas más intensos, como parálisis temporal en la zona de la picadura.
Un problema sin solución definitiva
Los especialistas coinciden: el avispón oriental ya no puede erradicarse en España.
“Está aquí y se va a quedar. Lo único posible son medidas paliativas”, señala Florent Prunier, investigador de la Asociación de Educación Ambiental del Bosque.
Desde UPA critican la falta de respuesta inicial de la Junta de Andalucía y denuncian la ausencia de una estrategia clara:
“Los métodos de control no existen porque no ha sido declarada especie invasora. Es urgente una mesa de trabajo con apicultores, agricultores y el gobierno autonómico”, subraya Azucena González, secretaria general de UPA Cádiz.
El desafío para Andalucía
Con la expansión del avispón oriental, Andalucía enfrenta un reto ambiental, económico y social. La convivencia con esta especie exigirá protocolos de control de nidos, estudios científicos y políticas públicas urgentes para mitigar los daños.