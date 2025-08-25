España: brote de salmonela en un hotel de La Manga deja más de 100 intoxicados

Un brote de salmonela en el Hotel Cavanna de La Manga del Mar Menor (Murcia) ha provocado la intoxicación de más de un centenar de personas, aunque solo dos han requerido hospitalización y su estado no reviste gravedad, según informó la consejería de Salud.
La intoxicación alimentaria, según los primeros análisis, se originó durante el almuerzo del sábado 23 de agosto, cuando los comensales empezaron a presentar síntomas como vómitos, diarrea, dolor abdominal y, en algunos casos, fiebre.
Más de 100 intoxicados por salmonela en La Manga
El Servicio de Emergencias 061 desplegó cinco unidades móviles para atender a los afectados en el propio hotel. En total, 20 personas fueron trasladadas al Hospital Santa Lucía de Cartagena, donde todas recibieron el alta médica salvo dos pacientes, que permanecen en observación.
Las primeras pruebas microbiológicas realizadas a los hospitalizados confirmaron que el agente causante es la salmonela, una bacteria frecuente en intoxicaciones alimentarias.
Investigación en marcha en el Hotel Cavanna
La consejería de Salud ha decretado la suspensión cautelar de la cocina del Hotel Cavanna, además de ordenar una limpieza y desinfección exhaustiva de las instalaciones. Inspectores de Seguridad Alimentaria y el Servicio de Epidemiología han tomado muestras de los alimentos servidos y de los trabajadores para identificar el foco exacto del brote.
La coincidencia temporal de los síntomas, surgidos mayoritariamente tras el almuerzo del sábado, refuerza la hipótesis de un origen común de carácter alimentario.
Antecedentes de brotes de salmonelosis en España
Este nuevo episodio recuerda al ocurrido en agosto de 2024 en Barbastro (Huesca), donde un brote de salmonela afectó a más de 500 personas durante el Festival Vino Somontano.
La salmonelosis es una infección transmitida por alimentos contaminados —frecuentemente carnes, huevos o salsas mal conservadas— y sus principales síntomas son diarrea, fiebre, vómitos y dolor abdominal. Aunque en la mayoría de los casos se resuelve sin complicaciones, puede ser más grave en niños, ancianos y personas con defensas bajas.