España: brote de salmonela en un hotel de La Manga deja más de 100 intoxicados

Investigación en marcha en el Hotel Cavanna

La consejería de Salud ha decretado la suspensión cautelar de la cocina del Hotel Cavanna, además de ordenar una limpieza y desinfección exhaustiva de las instalaciones. Inspectores de Seguridad Alimentaria y el Servicio de Epidemiología han tomado muestras de los alimentos servidos y de los trabajadores para identificar el foco exacto del brote.