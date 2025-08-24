Septiembre traerá la Luna de sangre: ¿será posible verla en Chile?

¿Por qué la Luna se vuelve roja durante un eclipse?

Cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, la luz solar que logra filtrarse a través de la atmósfera se dispersa. Solo las longitudes de onda más largas, como el rojo y el naranja, llegan a iluminar la superficie lunar. Por eso, en cada eclipse total de Luna, el satélite adquiere ese aspecto tan característico que ha cautivado a astrónomos y curiosos desde hace siglos.