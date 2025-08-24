Septiembre traerá la Luna de sangre: ¿será posible verla en Chile?

Un nuevo evento astronómico será visible desde varios puntos del mundo la primera semana de septiembre: un eclipse lunar total, también llamado Luna de Sangre, el segundo y último que se podrá ver este 2025.
El fenómeno ocurre cuando la Tierra se posiciona entre la Luna y el Sol en una perfecta alineación. El satélite entonces queda a la sombra del planeta, el cual impide que la luz solar lo ilumine directamente.
¿Cuándo ocurrirá el segundo eclipse lunar total de 2025?
El eclipse lunar total ocurrirá entre la noche del domingo 7 y la madrugada del lunes 8 de septiembre, de acuerdo con la zona horaria, informó TimeandDate.com. La fase parcial del eclipse arrancará el 7 de septiembre a las 16:27 (UTC) y alcanzará su punto máximo a las 18:11 (UTC). El espectáculo finalizará por completo a las 20:55 (UTC).
La duración de la fase total del fenómeno, en concreto, será de una hora y 22 minutos, lo que no solo lo hace el más largo del año, sino también el más extenso desde 2022.
¿La nueva Luna de Sangre podrá verse en Chile?
La segunda Luna de Sangre de 2025 no será visible en Chile, ni tampoco en gran parte de América Latina. El eclipse solo se apreciará en su totalidad en Europa, Asia, Australia y África, según el portal.
En el oeste de Norteamérica, este de Sudamérica, océano Pacífico occidental, océano Atlántico oriental, océano Índico, Ártico y Antártida también lo verán, aunque no totalmente.
¿Por qué la Luna se vuelve roja durante un eclipse?
Cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, la luz solar que logra filtrarse a través de la atmósfera se dispersa. Solo las longitudes de onda más largas, como el rojo y el naranja, llegan a iluminar la superficie lunar. Por eso, en cada eclipse total de Luna, el satélite adquiere ese aspecto tan característico que ha cautivado a astrónomos y curiosos desde hace siglos.
La NASA explica que la intensidad del color dependerá de factores como el polvo y las nubes presentes en la atmósfera terrestre. Cuanto más cargado esté el aire, más rojiza se verá la Luna.