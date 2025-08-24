Ricky Martín sumó un segundo show en Chile: ¿cuándo comienza la venta de entradas?

Tras agotar las entradas para su primer concierto, Ricky Martin suma una nueva fecha en Chile para sus seguidores. El artista, que inaugurará el Claro Arena —el nuevo estadio de la Universidad Católica—, se presentará en San Carlos de Apoquindo el próximo 4 de octubre.
El carismático cantante de 53 años llega a Chile en en medio de su gira Ricky Martin Live 2025, en un espectáculo que cuenta con una banda en vivo, bailarines, iluminación y pantallas de alta tecnología. El recital contará con canciones como She Bangs, María, Fuego de noche, nieve de día y La Bomba, entre otros clásicos que lo han transformado en uno de los artistas internacionales más reconocidos y queridos en el país sudamericano.
Ricky Martin sumó un segundo en Chile: ¿cuándo arranca la venta de entradas?
Por éxito de venta de entradas, que se agotaron en menos de 12 horas, el artista logró acomodar su agenda y confirmó una segunda cita con nuestro país. Así, su nuevo show llega el domingo 5 de octubre y la venta general iniciará el próximo miércoles 27 de agosto, a las 11:00 de la mañana, a través del portal de Punto Ticket, con un 15% de descuentos para Clientes CLARO.
El valor de las entradas depende de las ubicaciones fijadas para cada ticket. La galería Mario Lepe Alto (la galería superior) tiene las entradas más baratas, con un valor que alcanza los 58.250 pesos (60 dólares), con el cargo del servicio incluido. La entrada más cara corresponde a la ubicación Primeras Filas Central, y 291.250 pesos cuesta (302 dólares). El esquema de las ubicaciones está disponible en el sitio web oficial del sistema de ventas de la ticketera.