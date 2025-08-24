Ricky Martín sumó un segundo show en Chile: ¿cuándo comienza la venta de entradas?

El carismático cantante de 53 años llega a Chile en en medio de su gira Ricky Martin Live 2025, en un espectáculo que cuenta con una banda en vivo, bailarines, iluminación y pantallas de alta tecnología. El recital contará con canciones como She Bangs, María, Fuego de noche, nieve de día y La Bomba, entre otros clásicos que lo han transformado en uno de los artistas internacionales más reconocidos y queridos en el país sudamericano.