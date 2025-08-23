Es la fan número uno de Chayanne en Chile: ambientó su casa con imágenes del cantante

El fervor por Chayanne en Chile alcanza un nuevo nivel de devoción. Mientras el ídolo puertorriqueño agota ocho fechas en el Movistar Arena de Santiago, una fanática ha llevado su admiración a un plano extraordinario: ha transformado su hogar en un verdadero santuario dedicado al artista.
Conocida en redes sociales como "Chayosita", esta seguidora oriunda de Rancagua ha decorado cada rincón de su casa, tanto por dentro como por fuera, con imágenes, recuerdos y merchandising de Chayanne.
El fenómeno viral de su "ChayaCasa" no solo demuestra el inmenso cariño que el público chileno siente por el cantante, sino que también se ha convertido en un punto de referencia para los miles de fans que esperan ansiosos los conciertos de la gira "Bailemos Otra Vez".
Cómo es la casa de la fan número uno de Chayanne: paredes y muebles empapelados con imágenes del cantante
La devoción de una fanática por Chayanne ha transformado su casa en un verdadero santuario, popularizado en TikTok como la "ChayCasa". Cada rincón refleja su admiración: las paredes están repletas de pósters, discos y fotografías del artista, mientras que electrodomésticos, camas y sofás lucen estampados con su rostro.
Esta decoración temática incluso se adapta a las festividades, como se vio en Navidad, cuando el árbol y las luces rindieron un homenaje al cantante. Los videos de su hogar se han vuelto virales, atrayendo miles de visitas y elogios de usuarios por su creatividad y dedicación.
Furor por el regreso de Chayanne a Chile
El regreso de Chayanne a los escenarios chilenos ha sido un éxito rotundo. El cantante puertorriqueño está ofreciendo una residencia de ocho conciertos a sala llena en el Movistar Arena de Santiago, atrayendo a más de 90 mil fanáticos.
La euforia por su vuelta ha sido tan grande que se agotaron las entradas para todos los shows y los exclusivos encuentros con el artista, que tenían un costo de $820 mil pesos chilenos.
Esta serie de conciertos, parte de su Bailemos otra vez tour, marca el regreso discográfico de Chayanne luego de nueve años. Con un repertorio de 25 canciones que incluye clásicos como "Provócame" y "Fiesta en América", así como sus nuevos éxitos, cada show tiene una duración de dos horas.