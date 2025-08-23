Secciones
La ruta de senderismo que sorprende con aguas cristalinas y formaciones rocosas impactantes

Esta impresionante ruta de senderismo tiene una longitud de poco más de seis kilómetros y es perfecta para pasar un día en la naturaleza.

Hace 2 Hs

Descubrir una joya natural en un rincón inesperado del mundo es una de las experiencias más gratificantes para cualquier aventurero. En un lugar de España existe una ruta de senderismo que cautiva a los amantes de la naturaleza por igual. Este recorrido se ha convertido en un destino obligado para quienes buscan aguas cristalinas que invitan a sumergirse y formaciones rocosas únicas que parecen esculpidas por la mano de la naturaleza. 

A lo largo de este trayecto, el paisaje muta en cada curva, revelando piscinas naturales de un azul profundo y acantilados de piedra que narran millones de años de historia geológica, haciendo de esta ruta una experiencia verdaderamente inolvidable.

Al norte de la provincia de Cádiz se encuentra el Sendero Acuático del Arroyo Bocaleones, un recorrido excelso por la naturaleza más bucólica de todo el sur de la Península Ibérica. El entorno natural por el que discurre este extraordinario itinerario está enclavado en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema.

Esta impresionante ruta de senderismo tiene una longitud de poco más de seis kilómetros y es perfecta para pasar un día en la naturaleza. Con los riachuelos acompañando a los aventureros durante gran parte del itinerario, este recorrido es perfecto para huir del calor estival, ya que las cristalinas aguas son las principales protagonistas del sendero.

Tiene su punto de origen en el municipio de Zahara de la Sierra, y apenas entraña ninguna dificultad, por lo que es perfecta tanto para los expertos en senderismo como para los principiantes. Se tarda en completar unas tres horas, y desde luego es una de las mejores rutas que se pueden hacer en Andalucía.

