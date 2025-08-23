Secciones
Del frío extremo a las nevadas: cómo será el fin de semana en la Región Metropolitana

Santiago vivirá un fin de semana excepcionalmente frío tras las recientes nevadas y lluvias. El ingreso de aire polar dejará amaneceres bajo cero y máximas muy bajas.

Hace 2 Hs

Tras un inusual viernes con nevadas y casi 20 mm de lluvia en Santiago, la Región Metropolitana (RM) se prepara para un fin de semana gélido. Se esperan chubascos aislados y el ingreso de una masa de aire polar, que mantendrá las temperaturas bajas por varios días, con mañanas bajo cero. 

as máximas del fin de semana no superarán los 12 °C, convirtiéndolo en uno "para el recuerdo". Luego, la llegada de altas presiones traerá días soleados, pero con un aumento en la contaminación del aire.

Frío extremo y temperaturas bajo cero: así estará el clima este sábado en la RM

El sábado comenzará con un amanecer frío y cielos despejados, según el Centro Europeo de Pronósticos a Mediano Plazo (ECMWF). Se esperan mínimas extremas que podrían ser históricas para la capital. 

En Quinta Normal, las temperaturas bajarán hasta los -4 °C, mientras que en San José de Maipo, cubierto por la nieve, el termómetro podría descender a los -9 °C. Sin embargo, se prevé un aumento de las temperaturas para la próxima semana, con la posibilidad de que regrese el clima primaveral.

El domingo continuará el frío: heladas en gran parte de la capital

La masa de aire polar seguirá influyendo en la jornada dominical. Aunque las mínimas subirán ligeramente, el área central de Santiago se mantendrá en torno a los -2 °C, y en San José de Maipo la precordillera marcará cerca de -4 °C.

En este escenario, los capitalinos deberán prepararse para un par de días de frío extremo, que dejarán estampas invernales inolvidables. Desde Meteored continuaremos actualizando la información con el seguimiento detallado de este evento meteorológico.

