Quién es y cómo está el hincha de la U de Chile que cayó al vacío en medio de los incidentes con Independiente

El alcalde de La Calera, Johnny Piraino Meneses, lamentó el suceso en un video, señalando que “está con riesgo vital”. Piraino también comentó que Alfaro es hijo de un funcionario del departamento de Salud local. La Municipalidad está brindando apoyo a la familia y coordinando con la embajada argentina para monitorear el estado de salud de Gonzalo. Para ayudar a la familia, el municipio ha compartido una cuenta de ahorro para costear los gastos del viaje a Buenos Aires.