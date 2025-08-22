Secciones
Quién es y cómo está el hincha de la U de Chile que cayó al vacío en medio de los incidentes con Independiente

El joven de 33 años continúa en grave estado. Ingresó al hospital con un diagnóstico de "traumatismos craneoencefálicos graves, con fracturas y hundimiento".

Hace 1 Hs

Un hincha de la Universidad de Chile, identificado como Gonzalo Felipe Alfaro Erazo (33), se encuentra en estado grave en un hospital de Buenos Aires. El chileno, residente de Villa Calera, saltó desde la tribuna alta del estadio de Independiente tras ser amenazado por hinchas argentino mientras estaba herido y sangraba. Sucedió durante los salvajes disturbios en partido de la Copa Sudamericana. 

En videos que circulan en las redes sociales se ve cómo el chileno cae de la tribuna. Alfaro es uno de los dos heridos de gravedad tras los violentos incidentes ocurridos en el partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana. 

Oriundo de Villa Calera, Gonzalo Felipe Alfaro Erazo es padre de tres hijas y un ferviente seguidor del club Universidad de Chile. Alfaro ingresó al Hospital Fiorito de Avellaneda con "traumatismos craneoencefálicos graves, con fracturas y hundimiento", por lo que fue intervenido quirúrgicamente esta mañana. 

El alcalde de La Calera, Johnny Piraino Meneses, lamentó el suceso en un video, señalando que “está con riesgo vital”. Piraino también comentó que Alfaro es hijo de un funcionario del departamento de Salud local. La Municipalidad está brindando apoyo a la familia y coordinando con la embajada argentina para monitorear el estado de salud de Gonzalo. Para ayudar a la familia, el municipio ha compartido una cuenta de ahorro para costear los gastos del viaje a Buenos Aires.

