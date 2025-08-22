En medio del escándalo por infidelidad: revelan antiguo romance de la esposa de Karol Lucero

La polémica en torno a la infidelidad de Karol Lucero hacia su esposa, Fran Virgilio, se ha transformado en el tema central de todos los programas de farándula esta semana. Sin embargo, un nuevo antecedente sobre la vida amorosa de la pareja ha sorprendido a los seguidores del espectáculo nacional.
Durante el programa Que te lo digo, se reveló un romance entre Fran Virgilio y un empresario de moda que recientemente terminó su relación. Según lo informado en el espacio, Virgilio habría tenido un desconocido amorío con este hombre hace algunos años, en un periodo en que la pareja atravesaba un distanciamiento a raíz de una presunta infidelidad de Karol Lucero.
El periodista Sergio Rojas sorprendió a los televidentes con su declaración: "Me llegó una información... Fran Virgilio ya había enfrentado episodios de infidelidad por parte de Karol Lucero también y ellos ya habrían estado separados anteriormente, según me cuenta una muy buena fuente de este programa que ya nos ha entregado información previa en otros casos".
"Y me dicen que corría el año 2019, cuando Fran tiene un alejamiento de la figura de Karol por una infidelidad y en ese tiempo ella habría comenzado un romance con Andrea Marocchino", agregó.
El empresario Andrea Marocchino también ha estado en la mira de los medios luego de finalizar su relación de más de siete años con Francisca Merino, situación que generó especulaciones sobre una posible infidelidad por parte de él hacia la actriz. "Me señalan que Pancha (Merino) incluso iba a hacerle guardia a las fiestas donde asistía Andrea y se encontraba con la srta. Virgilio en una fiesta muy conocida llamada 'Boca Cielo'. Me dicen que él ya había conocido a Pancha Merino en esa época y habría ocurrido en uno de sus quiebres", añadió Rojas.
El comunicador concluyó con un comentario sobre el incipiente romance y la reacción del círculo cercano: "No es que se hayan visto una vez, me dicen que iniciaron un incipiente romance y Pancha Merino se iba a apostar a las afueras de esta conocida fiesta para hacerle escándalos a Andrea Marocchino, por eso el círculo de Andrea ha mirado a Pancha como una persona que en buen chileno se le escapan los enanos para el bosque".