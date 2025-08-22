En medio del escándalo por infidelidad: revelan antiguo romance de la esposa de Karol Lucero

El empresario Andrea Marocchino también ha estado en la mira de los medios luego de finalizar su relación de más de siete años con Francisca Merino, situación que generó especulaciones sobre una posible infidelidad por parte de él hacia la actriz. "Me señalan que Pancha (Merino) incluso iba a hacerle guardia a las fiestas donde asistía Andrea y se encontraba con la srta. Virgilio en una fiesta muy conocida llamada 'Boca Cielo'. Me dicen que él ya había conocido a Pancha Merino en esa época y habría ocurrido en uno de sus quiebres", añadió Rojas.