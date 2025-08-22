TVN confirmó la fecha y la dupla de animadores del Festival de Olmué 2026

María Luisa mantiene un vínculo especial con el festival. La animadora condujo el evento en 2011 y 2012, formó parte del jurado en la versión 2024 y volvió al Patagual para conducirlo en la edición anterior. Sobre esta nueva etapa, comentó: “Regresé a ese escenario el año pasado y fue hermoso sentir esa magia única que tiene El Patagual, donde se respira la esencia de Chile, además en todas las actividades que hay alrededor”.