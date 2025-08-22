Secciones
Chile

TVN confirmó la fecha y la dupla de animadores del Festival de Olmué 2026

El evento que celebra la música chilena vuelve en enero con su tradicional escenario en El Patagual.

Hace 1 Hs

El Quincuagésimo Quinto Festival del Huaso de Olmué ya tiene todo listo: fechas definidas y animadores confirmados. TVN informó este jueves que el certamen se llevará a cabo en El Patagual los días 15, 16, 17 y 18 de enero de 2026, convirtiéndose en el primer festival televisado del verano.

La dupla encargada de conducir el evento será la misma del año pasado: María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, quienes regresan con su reconocida química y talento sobre el escenario.

María Luisa mantiene un vínculo especial con el festival. La animadora condujo el evento en 2011 y 2012, formó parte del jurado en la versión 2024 y volvió al Patagual para conducirlo en la edición anterior. Sobre esta nueva etapa, comentó: “Regresé a ese escenario el año pasado y fue hermoso sentir esa magia única que tiene El Patagual, donde se respira la esencia de Chile, además en todas las actividades que hay alrededor”.

Además, destacó el honor que representa para ella: "Siempre es un orgullo conducir el festival folclórico más importante de nuestro país; un privilegio que disfruto mucho, no solo por los grandes artistas que se presentan y el público que vibra de una manera distinta, sino que además porque lo hago con un gran amigo como Eduardo Fuentes”.

Por su parte, Fuentes pisará por cuarto año consecutivo el escenario del Festival de Olmué. El animador manifestó su emoción por esta continuidad: "Nunca habría imaginado conducir cuatro años seguidos este festival tan relevante. Estoy sumamente feliz y también muy agradecido de la gente de Olmué que me trata con tanto cariño y del canal que confía en mí para este desafío".

"Sin duda que esto obliga ya a prepararse para entregar nuestro oficio en escena con mi amiga Mari Godoy y también a preparar unos 'chistecitos' para cuando estemos en comerciales”, añadió.

El Festival del Huaso de Olmué 2026 promete, como cada año, combinar folclore, tradición y entretención, consolidándose como uno de los hitos del verano chileno.

