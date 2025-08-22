VIDEO. Los desesperantes minutos previos al naufragio de una lancha en Magallanes: sus tripulantes están desaparecidos

Cuatro tripulantes paraguayos se encuentran desaparecidos tras el hundimiento de la lancha a motor "Ana Belén", ocurrido el jueves en la tarde en la región de Magallanes. La Armada chilena ha desplegado un operativo de búsqueda y rescate de los cuatro tripulantes que viajaban a bordo del barco.
La embarcación de 12 metros se hundió cerca de las 19:00 horas, a 200 kilómetros al sur de Punta Arenas, en un área oceánica del Parque Nacional Alberto de Agostini. Los trabajadores estaban en la zona recolectando erizos cuando la nave se hundió.
¿Qué dijeron desde la Armada chilena por el naufragio en Magallanes?
El comandante del Distrito Naval Beagle y gobernador marítimo de Puerto Williams, capitán de navío Manuel Iturria Jullierat, detalló que "tras no lograr establecer contacto con la tripulación, se dispuso la activación inmediata del protocolo SAR, coordinando la Tercera Zona Naval el despliegue de medios navales y aéreos, entre ellos el Patrullero de Servicio Generales "Isaza", Unidad Marítima LSR 4430, Lancha de Servicio General "Alacalufe", Patrullero Oceánico OPV 83 "Marinero Fuentealba".
También se ha dispuesto del "avión de exploración aeromarítima Naval N-264 dependiente del Grupo Aeronaval Sur y la aeronave Naval N-44 dependiente del Destacamento Aeronaval de Puerto Williams, además del apoyo de embarcaciones pesqueras de la zona", agregó, indicando que "el área de búsqueda se ha concentrado entre las islas Treble, Jorge y Londonderry, en un escenario de condiciones meteorológicas adversas, con vientos de hasta 35 nudos (65 km/h) y mar gruesa".
La autoridad marítima sostuvo que "hemos mantenido contacto desde ayer con los familiares de los tripulantes, quienes fueron informados permanentemente de las acciones emprendidas. En total, la Armada ha desplegado 114 servidores entre hombres y mujeres en diferentes medios de superficie y aéreos, reafirmando nuestro compromiso con la salvaguarda de la vida humana en el mar".