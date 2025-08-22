VIDEO. Los desesperantes minutos previos al naufragio de una lancha en Magallanes: sus tripulantes están desaparecidos

También se ha dispuesto del "avión de exploración aeromarítima Naval N-264 dependiente del Grupo Aeronaval Sur y la aeronave Naval N-44 dependiente del Destacamento Aeronaval de Puerto Williams, además del apoyo de embarcaciones pesqueras de la zona", agregó, indicando que "el área de búsqueda se ha concentrado entre las islas Treble, Jorge y Londonderry, en un escenario de condiciones meteorológicas adversas, con vientos de hasta 35 nudos (65 km/h) y mar gruesa".