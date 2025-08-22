El duro presente de Willy Benítez: hijo revela delicado estado de salud del querido comediante

El comediante Willy Benítez, recordado por su participación en la rutina de Bombo Fica en el Festival de Viña 2018, atraviesa un complejo momento personal y de salud. Según reveló su hijo, el artista sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que lo mantiene en una situación crítica.
Desde hace un tiempo no se tenían noticias sobre el humorista, hasta que su colega Paulo Iglesias compartió en Facebook una campaña solidaria para apoyarlo económicamente. La publicación fue consignada por Página 7.
“Quería pedirles que ayudemos a un grande que está pasando un delicado problema de salud. Colaboren con lo que puedan, todo servirá para nuestro querido artista. Te queremos y te admiramos”, escribió Iglesias, junto a la información bancaria de la esposa de Benítez.
Hijo de Willy Benítez: “Está en silla de ruedas y utilizando pañales”
Tras la difusión de la campaña, el hijo del comediante, Diego Benítez, entregó más antecedentes sobre el estado actual de su padre, quien -según explicó- sufrió un ACV que deterioró considerablemente su calidad de vida. “De forma responsable tomo esta publicación, mi padre no quería exponer su estado de salud, por lo que genera que un artista con la trayectoria tiene”, señaló.
En ese sentido, enfatizó la difícil situación económica que enfrenta la familia: “El tema económico hoy es un tema, ya es insostenible llevarlo de forma familiar. Hace un tiempo sufrió un ACV y su estado actual lo tiene en silla de ruedas y utilizando pañales“, detalló.
Asimismo, agregó que los problemas de salud de su abuela han intensificado aún más la carga económica para su entorno cercano.