El duro presente de Willy Benítez: hijo revela delicado estado de salud del querido comediante

Hijo de Willy Benítez: “Está en silla de ruedas y utilizando pañales”

Tras la difusión de la campaña, el hijo del comediante, Diego Benítez, entregó más antecedentes sobre el estado actual de su padre, quien -según explicó- sufrió un ACV que deterioró considerablemente su calidad de vida. “De forma responsable tomo esta publicación, mi padre no quería exponer su estado de salud, por lo que genera que un artista con la trayectoria tiene”, señaló.