Santiago vive un frío histórico: ¿hasta cuándo seguirá la nieve y la lluvia?

De acuerdo al pronóstico de la DMC y Meteored, podría registrarse lluvia débil en forma de chubascos sobre la capital durante este viernes, y por la noche debiese declinar. La nieve continuará cayendo en las zonas cordilleranas, y el sábado 23 nos regalará la imagen de una cordillera incluso más nevada que la de este viernes, tras las lluvias. Pero ese mismo sábado, el evento habrá terminado.