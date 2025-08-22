Santiago vive un frío histórico: ¿hasta cuándo seguirá la nieve y la lluvia?

A un mes de que finalice el invierno, la Región Metropolitana ha vivido días de frío intenso. El jueves pasado se registraron fuertes lluvias en Santiago y la zona central, además de nevadas en algunas comunas. El viernes suspendieron las clases en algunas razones y también hubo cortes de rutas.
Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este sistema frontal persistirá durante el viernes 22, con lluvias que podrían continuar hasta la noche. El fin de semana será extremadamente frío, con temperaturas que se esperan por debajo de los cero grados.
¿Hasta cuándo habrá lluvia y nieve en Santiago?
La nieve llegó a Santiago. Esta vez, no solo se presentó en la cordillera, sino también en sectores precordilleranos de las comunas de Lo Barnechea, Las Condes, Puente Alto, Peñalolén, La Florida, entre otras.
De acuerdo al pronóstico de la DMC y Meteored, podría registrarse lluvia débil en forma de chubascos sobre la capital durante este viernes, y por la noche debiese declinar. La nieve continuará cayendo en las zonas cordilleranas, y el sábado 23 nos regalará la imagen de una cordillera incluso más nevada que la de este viernes, tras las lluvias. Pero ese mismo sábado, el evento habrá terminado.
No obstante, llegará una masa de aire frío importante que, con los restos del sistema frontal, provocará un gran descenso en las temperaturas. Desde Meteored, calificaron esto como “frío histórico” para Santiago.
Santiago vive un frío histórico: ¿cómo seguirá el clima durante el fin de semana?
Se prevén días de frío intenso en Santiago. La mañana del sábado 23 será la más fría, con temperaturas bajo cero en casi toda la Región Metropolitana. En el centro de Santiago se pronostica una mínima de -3 °C, mientras que Lo Barnechea y Vitacura podrían llegar a los -8 °C.
En la comuna de San José de Maipo, el frío será aún más extremo, con temperaturas de hasta -9 °C. Aunque el domingo 24 las mínimas serán un poco más altas (-1 °C en el centro), la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) proyecta un lunes 25 con una temperatura de 2 °C. Aunque el termómetro subirá, sigue siendo una mínima baja, por lo que es importante abrigarse.