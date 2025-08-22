Fallece a los 81 años José Manuel Gorospe, actor y referente de la gestión cultural en España

En su amplia carrera también trabajó en el Festival de Mérida, fue gerente del Ballet Nacional de España en la época de Antonio Ruiz Soler, conocido como Antonio el Bailarín, y ocupó cargos clave como jefe de producción en el Teatro de la Zarzuela, adjunto a la dirección del Palau de la Música i Congressos de València y director del nuevo Teatro de Madrid.