VIDEO. Cata Vallejos rompió en llanto tras críticas por sus declaraciones sobre hinchas de la “U”

Cata Vallejos se transformó en tendencia este jueves, luego de compartir un video llorando tras recibir una fuerte funa en redes sociales, a raíz de sus declaraciones sobre los disturbios ocurridos en Argentina durante el partido entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda.
La también ex participante de Calle 7 asistió al estadio Libertadores de América para acompañar a su pareja, el futbolista Pablo Galdames, cuando se desató la violencia en las tribunas.
En un inicio, Vallejos apuntó directamente a la barra de la “U” como responsable de los incidentes. Sus palabras generaron un rechazo inmediato por parte de hinchas y usuarios chilenos en redes sociales. Más tarde, ya en su casa, la influencer ofreció disculpas y explicó que sus dichos se basaron únicamente en lo que alcanzó a observar desde su ubicación en el recinto.
“No estoy de acuerdo con la violencia, jamás lo estaría. Dije lo que vi desde donde estaba”, expresó en un video difundido tras el escándalo.
Asimismo, relató que durante los disturbios los familiares de los jugadores fueron llevados a un gimnasio, lo que limitó su visión de lo que ocurría en el resto del estadio.
“No la estoy pasando bien, esto es muy injusto”
Horas después, Vallejos reapareció en redes sociales con un nuevo video en el que, entre lágrimas, manifestó el complejo momento que enfrenta.
“Quiero mostrarme tal cual porque no la estoy pasando bien. El nivel de odio lo encuentro heavy”, señaló visiblemente afectada.
“Yo siempre digo ‘tengo cuero de chancho’ porque he pasado por cosas así, pero esto es demasiado. Encuentro súper injusto que sin saber mi lado, la gente me ataque”, agregó.
La influencer también recalcó que, de haber visto a hinchas de Independiente involucrados en la violencia, los habría grabado y expuesto: “Son unos delincuentes de mier… y me habría encargado de mostrar sus caras”. “No vi esas situaciones porque estaba encerrada en el gimnasio”, reiteró, insistiendo en que su comentario inicial respondió solo a lo que logró observar.
“Estoy muy mal. Tengo mucha pena. También soy persona, también tengo familia. Esto me afecta y es súper injusto”, sentenció.
@catavallejosok
Esta también soy yo, nunca me muestro así de vulnerable, pero yo también soy un ser humano, que siente y le duelen las cosas. Agradezco el apoyo de muchos que se han dado el tiempo de entender bien y no solo cegarse y llevarse por el odio y me han mandado mensajitos de apoyo.Gracias 🙏🏻 y nuevamente disculparme con mis compatriotas que se sintieron pasados a llevar por una mala sacada de contexto o lo que sea que les haya molestado 😔 lo siento en el alma 🙏🏻 y siempre apoyaré a mi país, no así la violencia 🙏🏻♬ sonido original - Cata Vallejos 🔥