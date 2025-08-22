El fuerte descargo de Karol sobre su infidelidad a Fran Virgilio: "Asumo una verdad que me pesa"

Karol Lucero rompió el silencio tras haber asumido que le fue infiel a su esposa, Fran Virgilio con la DJ, Ilaisa Henríquez, a poco menos de un año de su boda. En una semana marcada por la polémica, el animador se desahogó en su cuenta de Instagram y adelantó que este viernes, a las 22.30, hablará sobre lo sucedido en el programa Only Fama (Mega).
Por su parte, Fran Virgilio, esposa de Lucero hace menos de un año, se refirió al tema días atrás con un mensaje breve pero significativo a través de su canal de difusión en Instagram. “Gracias. Que todo el amor que me mandan, vuelva a ustedes multiplicado”, escribió la influencer, haciendo alusión a la gran cantidad de mensajes de apoyo que ha recibido desde que estalló el escándalo.
¿Qué dijo Karol Lucero sobre su infidelidad a Fran Virgilio?
“En la vida todos enfrentamos momentos en los que, por cobardía, vergüenza y desilusión propia, optamos por el silencio. Yo no he sido la excepción. No decir nada puede parecer más fácil, pero en realidad es una prisión mental que tortura y además deja abierta la puerta a dudas, a las especulaciones y a que otros construyan versiones que no siempre reflejan la verdad”, escribió el animador en su cuenta de Instagram.
“Hoy, sintiéndome como una bazofia, asumo una verdad que me pesa y de la cual me arrepiento profundamente. No existen excusas ni justificaciones: solo la convicción de que la única forma de seguir adelante es enfrentar con hidalguía lo que me corresponde y merezco”, añadió.
En este sentido, el animador confirmó que hablará del caso este viernes en el programa Only Fama, donde hará un mea culpa por “haber hecho daño”. “Sé que este camino no será fácil, pero he comprendido que la transparencia, por dolorosa que sea, es también un acto de reconocimiento hacia quien me ha acompañado en mis alegrías y tristezas. Si bien obedece a mi vida privada, como figura pública debo hacerme cargo”, contó.
Hay que señalar que, en los últimos días, trascendió que Karol Lucero y Fran Virgilio ya no están viviendo juntos. La influencer ha recibido bastante apoyo de su familia, especialmente su madre Cecilia Virgilio. “Mi hija está bien y tranquila, con apoyo de su familia. No pasa nada tan grave. Acá nadie se está muriendo, no es una enfermedad terminal”, detalló.