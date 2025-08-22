El fuerte descargo de Karol sobre su infidelidad a Fran Virgilio: "Asumo una verdad que me pesa"

“En la vida todos enfrentamos momentos en los que, por cobardía, vergüenza y desilusión propia, optamos por el silencio. Yo no he sido la excepción. No decir nada puede parecer más fácil, pero en realidad es una prisión mental que tortura y además deja abierta la puerta a dudas, a las especulaciones y a que otros construyan versiones que no siempre reflejan la verdad”, escribió el animador en su cuenta de Instagram.