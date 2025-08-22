Secciones
Tragedia en Valparíso: un funcionario de la Armada de Chile murió tras caer al mar

El accidente ocurrió en la madrugada de este viernes en el sector del Molo de Abrigo.

Funcionario de la Armada de Chile murió tras caer al mar. FOTO/AGENCIAUNO.
Hace 1 Hs

Un funcionario de la Armada de Chile perdió la vida esta madrufada tras caer al mar en el sector del Molo de Abrigo, en Valparaíso.  Según informó Radio Bío Bío, la víctima se precipitó al agua junto a otros dos integrantes de la institución.

Hugo Montenegro, capitán del bote salvavidas de Valparaíso, explicó que recibieron un llamado de emergencia desde la Capitanía de Puerto. “Concurrimos con dos unidades, consistente en la caída al mar de tres personas”, detalló.

Al llegar al lugar, una de las embarcaciones de rescate logró salvar a dos funcionarios, quienes fueron entregados a la autoridad marítima y trasladados a centros de salud para su evaluación.

Sin embargo, Montenegro lamentó que “una tercera persona, un tercer cuerpo masculino, fue rescatado del agua y conducido hasta dependencias del bote salvavidas”. Pese a las maniobras de reanimación, el funcionario falleció en el lugar.

Declaración oficial de la Armada

Más tarde, la Armada emitió un comunicado oficial en el que confirmó que los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Naval, que ya inició las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.

“Lamentamos profundamente esta dolorosa pérdida, expresando nuestras más sentidas condolencias a la familia, camaradas y seres queridos del servidor fallecido, comprometiendo todo el apoyo institucional en este difícil momento”, señaló la institución.

