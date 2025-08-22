Cortes de luz en Santiago por el sistema frontal: ¿cuáles son las comunas más afectadas?

El sistema frontal que desde la tarde del jueves afecta a la Región Metropolitana provocó fuertes vientos, intensas precipitaciones e incluso nevadas en algunos sectores de la capital. Como consecuencia, miles de familias comenzaron a reportar cortes de energía eléctrica en diversas comunas.
Según indicó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a las 3 de la madrugada del viernes se registraban 10.879 clientes sin luz solo en la Región Metropolitana.
La comuna más golpeada fue Paine, con 1.841 hogares afectados, seguida por Lo Barnechea (1.463 clientes), Quinta Normal (1.445) y Cerro Navia (1.237).
¿Cuál es la situación a nivel nacional?
La misma entidad informó que, a nivel país, a esa misma hora se contabilizaban 23.508 clientes sin suministro eléctrico. Las regiones con mayores problemas fueron:
- La Araucanía: 4.754 clientes afectados.
- Maule: 1.798.
- Arica y Parinacota: 1.554.
- Valparaíso: 1.158.
- Los Ríos: 1.058.
Tanto CGE como Enel comunicaron en sus redes sociales que sus cuadrillas de emergencia están trabajando para restablecer el servicio en las zonas afectadas.
Según la SEC, las comunas de la Región Metropolitana con interrupciones de suministro son: Macul, La Pintana, Cerrillos, Lampa, Lo Barnechea, Puente Alto, San Bernardo, Quilicura, Pirque, Ñuñoa, La Florida, Melipilla, Buin, Renca, Santiago, Pudahuel, Las Condes, Colina, El Bosque y Paine.