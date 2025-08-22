Secciones
Chile

Cortes de luz en Santiago por el sistema frontal: ¿cuáles son las comunas más afectadas?

El temporal de viento, lluvia y nieve que golpea a la zona centro sur del país dejó más de 23.000 hogares sin suministro eléctrico durante la madrugada del viernes.

Cortes de luz en Santiago por el sistema frontal: ¿cuáles son las comunas más afectadas?
Hace 5 Min

El sistema frontal que desde la tarde del jueves afecta a la Región Metropolitana provocó fuertes vientos, intensas precipitaciones e incluso nevadas en algunos sectores de la capital. Como consecuencia, miles de familias comenzaron a reportar cortes de energía eléctrica en diversas comunas.

Alerta por un nuevo sistema frontal en Chile: ¿en qué comunas se esperan nevadas?

Alerta por un nuevo sistema frontal en Chile: ¿en qué comunas se esperan nevadas?

Según indicó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a las 3 de la madrugada del viernes se registraban 10.879 clientes sin luz solo en la Región Metropolitana.

La comuna más golpeada fue Paine, con 1.841 hogares afectados, seguida por Lo Barnechea (1.463 clientes), Quinta Normal (1.445) y Cerro Navia (1.237).

¿Cuál es la situación a nivel nacional?

La misma entidad informó que, a nivel país, a esa misma hora se contabilizaban 23.508 clientes sin suministro eléctrico. Las regiones con mayores problemas fueron:

- La Araucanía: 4.754 clientes afectados.

- Maule: 1.798.

- Arica y Parinacota: 1.554.

- Valparaíso: 1.158.

- Los Ríos: 1.058.

Tanto CGE como Enel comunicaron en sus redes sociales que sus cuadrillas de emergencia están trabajando para restablecer el servicio en las zonas afectadas.

Según la SEC, las comunas de la Región Metropolitana con interrupciones de suministro son: Macul, La Pintana, Cerrillos, Lampa, Lo Barnechea, Puente Alto, San Bernardo, Quilicura, Pirque, Ñuñoa, La Florida, Melipilla, Buin, Renca, Santiago, Pudahuel, Las Condes, Colina, El Bosque y Paine.

Temas Santiago de Chilesistema frontal
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Intensa nevada en Santiago: suspenden las clases y cierran algunas rutas
1

Intensa nevada en Santiago: suspenden las clases y cierran algunas rutas

Estado de precaución por un terremoto de 7,6 en la Antártida chilena: ¿hay riesgo de tsunami?
2

Estado de "precaución" por un terremoto de 7,6 en la Antártida chilena: ¿hay riesgo de tsunami?

Auroras australes en Chile: ¿cuál es la mejor época del año para verlas y dónde?
3

Auroras australes en Chile: ¿cuál es la mejor época del año para verlas y dónde?

Cortes de luz en Santiago por el sistema frontal: ¿cuáles son las comunas más afectadas?
4

Cortes de luz en Santiago por el sistema frontal: ¿cuáles son las comunas más afectadas?

Más Noticias
Intensa nevada en Santiago: suspenden las clases y cierran algunas rutas

Intensa nevada en Santiago: suspenden las clases y cierran algunas rutas

Estado de precaución por un terremoto de 7,6 en la Antártida chilena: ¿hay riesgo de tsunami?

Estado de "precaución" por un terremoto de 7,6 en la Antártida chilena: ¿hay riesgo de tsunami?

Auroras australes en Chile: ¿cuál es la mejor época del año para verlas y dónde?

Auroras australes en Chile: ¿cuál es la mejor época del año para verlas y dónde?

Salvajes incidentes entre hinchas de U e Independiente en Argentina: hay 19 chilenos heridos

Salvajes incidentes entre hinchas de U e Independiente en Argentina: hay 19 chilenos heridos

Un hincha de la U de Chile cayó al vacío en medio del ataque de la barra de Independiente

Un hincha de la U de Chile cayó al vacío en medio del ataque de la barra de Independiente

El plantel de la U habló tras los incidentes en Argentina: La vida de hinchas es lo primero

El plantel de la U habló tras los incidentes en Argentina: "La vida de hinchas es lo primero"

La decisión que tomó Boric tras los incidentes entre los hinchas de Independiente y la U de Chile

La decisión que tomó Boric tras los incidentes entre los hinchas de Independiente y la U de Chile

Polémica en redes: Cata Vallejos explicó sus dichos tras los incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile

Polémica en redes: Cata Vallejos explicó sus dichos tras los incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile

Comentarios