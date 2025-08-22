Así es la "pequeña Mónaco" de Almería: lujo, playas y un puerto deportivo único en Andalucía

Cuando se habla de lujo en Europa, Mónaco suele ser el primer lugar que viene a la mente. Sin embargo, en el sur de España también existe un rincón que combina exclusividad, opulencia y paisajes mediterráneos de ensueño: Almerimar, conocido como la ‘pequeña Mónaco’ de Almería.
Esta localidad, con unos 11.000 habitantes, pertenece al municipio de El Ejido y contrasta con el célebre “mar de plástico” de sus invernaderos. Almerimar presume de contar con uno de los puertos deportivos más espectaculares del sur de España, rodeado de casas de lujo y villas que lo han convertido en destino predilecto para grandes fortunas y turistas de alto poder adquisitivo, especialmente durante el verano.
Un puerto deportivo de referencia en el Mediterráneo
Situado a menos de 8 kilómetros del centro urbano de El Ejido, Almerimar destaca por su impresionante puerto deportivo, uno de los más grandes de Andalucía con más de mil amarres. En sus muelles se pueden ver desde pequeños barcos de recreo hasta majestuosos yates de lujo, lo que lo convierte en un auténtico escaparate náutico.
Alrededor del puerto, la oferta de restaurantes, comercios y locales de ocio hacen que sea el centro neurálgico de la villa, atrayendo cada semana a miles de visitantes. Durante los meses estivales, es habitual que sus paseos estén repletos de turistas que buscan disfrutar del ambiente exclusivo y cosmopolita de este enclave almeriense.
Playas doradas y deportes acuáticos
Más allá del lujo, Almerimar ofrece cinco kilómetros de playas de arena fina y dorada, perfectas tanto para disfrutar de un baño en el Mediterráneo como para practicar deportes acuáticos, entre ellos el windsurf, muy popular en la zona.
La playa urbana es la más concurrida y accesible, mientras que la playa de San Miguel, más alejada del núcleo urbano, regala tranquilidad y atardeceres inolvidables. Una combinación que convierte a Almerimar en un destino atractivo tanto para quienes buscan ocio como para quienes prefieren desconexión.
Cómo llegar a la ‘pequeña Mónaco’ de Almería
Almerimar se encuentra a solo 45 kilómetros de la ciudad de Almería. El trayecto en coche dura unos 40 minutos: basta con tomar la A-7 y después desviarse por la A-389, que conduce directamente al casco urbano de la localidad.
Un destino exclusivo en el Mediterráneo andaluz
Ubicada al otro lado del golfo de Almería, frente al Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, esta villa costera se ha consolidado como uno de los destinos más exclusivos del sureste de España. Con su puerto deportivo, sus playas y sus mansiones, Almerimar se ha ganado el apodo de ‘la pequeña Mónaco’, un lugar perfecto para unas vacaciones de verano llenas de lujo y encanto mediterráneo.