Así es la "pequeña Mónaco" de Almería: lujo, playas y un puerto deportivo único en Andalucía

Esta localidad, con unos 11.000 habitantes, pertenece al municipio de El Ejido y contrasta con el célebre “mar de plástico” de sus invernaderos. Almerimar presume de contar con uno de los puertos deportivos más espectaculares del sur de España, rodeado de casas de lujo y villas que lo han convertido en destino predilecto para grandes fortunas y turistas de alto poder adquisitivo, especialmente durante el verano.