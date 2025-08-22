Auroras australes en Chile: ¿cuál es la mejor época del año para verlas y dónde?

¿Te imaginas presenciar un espectáculo de luces celestiales en Chile? Las auroras australes, el misterioso y fascinante fenómeno que ilumina la noche polar, se han convertido en un evento cada vez más buscado por chilenos y turistas. Este fenómeno natural, también conocido como "luces del sur", ofrece una experiencia inolvidable que combina ciencia, naturaleza y magia en un solo lugar.
Si bien su aparición es impredecible, existen ciertas condiciones y ubicaciones que aumentan las probabilidades de ser testigo de este espectáculo. A lo largo de los años, algunas regiones de Chile se han posicionado como lugares privilegiados para la observación de las auroras australes, ofreciendo una ventana única para conectar con uno de los eventos astronómicos más fascinantes del planeta.
¿Cuándo hay más probabilidades de avistarlas?
La posibilidad de observar auroras australes en Chile aumenta de manera considerable durante tormentas geomagnéticas intensas, capaces de expandir el óvalo auroral hasta latitudes más bajas de lo habitual. En esos casos, incluso zonas del centro y sur del país han registrado este espectáculo.
También influyen las estaciones del año: el otoño y la primavera ofrecen un equilibrio ideal entre noches largas y temperaturas moderadas, condiciones favorables para la observación.
A ello se suma el ciclo solar, que se repite aproximadamente cada once años y que, en sus fases cercanas al máximo de actividad, incrementa la frecuencia y la intensidad de estos fenómenos, haciéndolos visibles más allá de las regiones polares.
Finalmente, la fase lunar resulta determinante, pues una luna llena o muy alta en el cielo puede opacar el resplandor de la aurora, por lo que lo mejor es escoger noches oscuras con escasa iluminación natural.
¿Dónde ver auroras en Chile?
Aunque es más frecuente cerca del Polo Sur, eventos extremos permiten que sean visibles en Patagonia y Magallanes. Hace 165 años se registraron vistas desde zonas del sur de Chile como La Araucanía, Aysén y Magallanes teñidos de rojo. Uno de los lugares emblemáticos fue Torres del Paine, donde se captaron imágenes espectaculares.
¿Cómo ver las auroras australes en Chile?
- Elegir la época del año adecuada también es clave, siendo el otoño y la primavera las estaciones más favorables por sus noches prolongadas y cielos despejados.
- A ello se suma la importancia de viajar hacia el extremo sur del país, donde las posibilidades de avistamiento son mucho mayores.
- Conviene además considerar el ciclo solar, pues durante los periodos cercanos al máximo de actividad la probabilidad de observar auroras se incrementa.
- Por último, siempre será mejor elegir noches oscuras, sin Luna llena y con la menor cantidad de contaminación lumínica posible.