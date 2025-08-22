Intensa nevada en Santiago: suspenden las clases y cierran algunas rutas

Debido a la fuerza de este sistema frontal, que también podría traer tormentas eléctricas, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una alerta amarilla para toda la región. Se espera que caigan entre 10 y 35 milímetros de lluvia, lo que ya ha provocado anegamientos y cortes de luz en algunos puntos de la capital.