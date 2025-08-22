Intensa nevada en Santiago: suspenden las clases y cierran algunas rutas

Las predicciones se cumplieron: una intensa nevada cubrió varias áreas de la Región Metropolitana y pintó de blanco el paisaje. Si bien la nieve es más común en lugares como San José de Maipo, esta vez el fenómeno se extendió a comunas como Las Condes, Puente Alto, Peñalolén y Lo Barnechea en La Dehesa.
Debido a la fuerza de este sistema frontal, que también podría traer tormentas eléctricas, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una alerta amarilla para toda la región. Se espera que caigan entre 10 y 35 milímetros de lluvia, lo que ya ha provocado anegamientos y cortes de luz en algunos puntos de la capital.
Frío histórico en Santiago: suspenden las clases en algunas regiones por las intensas nevadas
Debido al sistema frontal que golpea la zona centro sur del país, el Gobierno Regional y las autoridades municipales confirmaron que este viernes quedarán suspendidas las actividades en todos los establecimientos educacionales de las comunas de San José de Maipo y Puente Alto.
En el caso de San José de Maipo, la medida se aplicará a colegios municipales y jardines infantiles, decisión que la municipalidad justificó en un comunicado al señalar: “Esta medida preventiva ha sido adoptada considerando las condiciones climáticas que pueden generar riesgos en el traslado y resguardo de las familias”.
Para Puente Alto, el Gobierno Regional indicó que la suspensión también alcanza a escuelas municipales y jardines infantiles, aunque puntualizó que los establecimientos continuarán abiertos para atender a los estudiantes con beca alimentaria JUNAEB y a aquellos que necesiten asistir. En cuanto a los colegios particulares, se aclaró que la determinación final dependerá de cada sostenedor.
Nieve en Santiago: habrá cierres viales y restricciones de tránsito
La nieve ha provocado el cierre de varias rutas críticas en la región. Según el delegado presidencial, Gonzalo Durán, se ha suspendido el tránsito en la ruta Pie Andino y en la ruta G-21 que va hacia Farellones. Para los conductores que se movilizan entre Lo Barnechea y Colina, se aconseja buscar caminos alternativos.
A estas medidas se suman las restricciones de Carabineros: la Cuesta La Dormida, entre Olmué y Tiltil, y la Cuesta Chada, en Huelquén, están completamente cerradas. Por último, se informa que la Cuesta Barriga solo es transitable para vehículos pequeños, y se insta a los conductores a circular con máxima precaución.