El gasto escolar se dispara en España: cuánto costará la vuelta al cole 2025-2026

La vuelta al cole 2025-2026 llega con un nuevo récord de gasto en España. Según el estudio anual del comparador financiero Banqmi, las familias desembolsarán de media 422,05 euros por alumno, lo que supone un 1,59% más que en 2024 y un 14,88% más que en 2018. En aquel curso, la factura escolar se situaba en 367,37 euros.
Los libros de texto y los uniformes, lo que más encarece la vuelta al cole
El mayor gasto escolar corresponde a libros y uniformes, que suman ya la mayor parte del presupuesto.
Libros de texto: 192,26 euros de media (+2,33% respecto al año anterior).
Uniformes escolares: 229,79 euros de media (+0,98%).
En Infantil es donde más se nota la subida, con un 4,55% más en los manuales. Le siguen Primaria (+2,25%) y ESO (+1,52%).
En el caso de los uniformes, el precio final depende de si se compran en tiendas generalistas (208,98 € de media) o en el propio colegio (250,61 €). En comunidades como Cataluña, el sobrecoste puede superar los 80 euros.
Las comunidades autónomas más caras y más baratas
El gasto escolar no es igual en todas las regiones. Según el informe:
Más caras: Comunidad Valenciana (481,30 €), Cataluña (462,67 €) y Navarra (456,45 €).
Más baratas: Extremadura (391,52 €), Castilla-La Mancha (397,94 €) y Canarias (398,87 €).
El modelo educativo, la enseñanza privada o la obligatoriedad de una segunda lengua influyen directamente en el precio. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana los libros cuestan de media 242,16 €, frente a los 178,60 € en Castilla-La Mancha o los 179,88 € en Madrid, donde los programas de reutilización ayudan a reducir costes.
El riesgo de endeudarse en septiembre
El esfuerzo económico que supone el inicio de curso obliga a muchas familias a planificar con meses de antelación. Sin embargo, algunas recurren a la financiación.
Iñigo Batuecas, de Banco Mediolanum, advierte:
“Evitar recurrir a préstamos para un gasto previsible es clave, salvo que se estudien bien las condiciones, porque puede llevar a endeudarse”.
Los expertos recomiendan repartir el gasto durante todo el año y que no supere el 5% o 10% del presupuesto mensual si se distribuye en varios meses.
Una cuesta de septiembre más empinada cada año
Con un gasto medio de 422 euros por alumno, la vuelta al cole en España se ha convertido en una de las principales cargas económicas para los hogares. El aumento del precio de los libros, la obligatoriedad de los uniformes y la necesidad de materiales cada vez más específicos explican este incremento, que ya roza el 15% en los últimos siete años.