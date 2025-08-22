El gasto escolar se dispara en España: cuánto costará la vuelta al cole 2025-2026

Una cuesta de septiembre más empinada cada año

Con un gasto medio de 422 euros por alumno, la vuelta al cole en España se ha convertido en una de las principales cargas económicas para los hogares. El aumento del precio de los libros, la obligatoriedad de los uniformes y la necesidad de materiales cada vez más específicos explican este incremento, que ya roza el 15% en los últimos siete años.