Este es el lago glaciar más grande de España y uno de los más bellos de Europa

España esconde auténticas joyas naturales, y una de las más impresionantes se encuentra en Zamora. Se trata del Lago de Sanabria, el lago glaciar más grande de España y uno de los más destacados de toda Europa. Con 369 hectáreas de superficie, 53 metros de profundidad y un entorno protegido dentro del Parque Natural del Lago de Sanabria y alrededores, este enclave combina historia, leyenda y naturaleza en estado puro.

Un lago con miles de años de historia

El Lago de Sanabria se formó hace unos 100.000 años, en el Pleistoceno Superior, tras la acción de gigantescos glaciares que modelaron el paisaje. Su geografía está marcada por cañones, morrenas y lagunas glaciares que aún hoy rodean sus aguas cristalinas.

El río Tera, junto a sus afluentes y humedales cercanos, alimenta el lago, generando una gran biodiversidad. Flora autóctona, fauna protegida y ecosistemas únicos hacen de este destino uno de los más valiosos de la península.

Playas y zonas de baño en el Lago de Sanabria

Una de las grandes sorpresas de este lago es que tiene playas. Sus orillas ofrecen arenales y zonas de piedra ideales para el baño en verano. Destacan:

Playa de Custa Llago: la más popular, con arena fina y áreas arboladas.

Playa de Viquiella: la más amplia, también con arena y servicios cercanos.

Arenales de Vigo, Los Enanos, El Pato y El Folgoso: mezclan arena, hierba y sombra de árboles, perfectas para un día de picnic.

Además, en los alrededores hay campings, merenderos y áreas de hostelería, lo que convierte al lago en un destino perfecto tanto para escapadas como para estancias largas.

Actividades: senderismo, kayak y un catamarán solar

El Lago de Sanabria es un paraíso para quienes disfrutan del turismo activo:

Senderismo por rutas señalizadas que atraviesan bosques de robles y paisajes glaciares.

Deportes acuáticos como kayak, piragua, windsurf, vela o buceo.

Navegación en el catamarán eólico-solar Helios Cousteau, equipado con cámaras subacuáticas para observar el fondo del lago en tiempo real.

También se puede visitar la Isla de las Moras, explorar restos del antiguo Balneario de Bouzas o descubrir espectaculares miradores naturales.

Leyendas y literatura en torno al lago

El Lago de Sanabria no solo es naturaleza: también es cultura y tradición. La famosa leyenda de Valverde de Lucerna habla de un pueblo hundido por un castigo divino, mito que aún hoy forma parte del folklore local.

Además, el escritor Miguel de Unamuno quedó fascinado por este paisaje, que inspiró su célebre obra San Manuel Bueno, mártir.

Un destino imprescindible en Zamora

Con playas, rutas, deportes y un entorno natural único, el Lago de Sanabria es mucho más que un lago glaciar: es un viaje al pasado geológico de la península y un lugar perfecto para desconectar rodeado de naturaleza.

Quienes lo visitan coinciden en que es uno de los paisajes más impresionantes de España, un rincón donde la historia, la literatura y la naturaleza se entrelazan para crear una experiencia inolvidable.

