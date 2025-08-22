Este es el lago glaciar más grande de España y uno de los más bellos de Europa

España esconde auténticas joyas naturales, y una de las más impresionantes se encuentra en Zamora. Se trata del Lago de Sanabria, el lago glaciar más grande de España y uno de los más destacados de toda Europa. Con 369 hectáreas de superficie, 53 metros de profundidad y un entorno protegido dentro del Parque Natural del Lago de Sanabria y alrededores, este enclave combina historia, leyenda y naturaleza en estado puro.