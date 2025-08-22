Incendios en España: qué ayudas y beneficios fiscales puedes recibir si tu zona es declarada catastrófica

El Gobierno de España declarará el próximo martes 26 de agosto zona catastrófica a todas las áreas afectadas por los incendios de este mes en Galicia, Extremadura y Castilla y León. La medida permitirá que los damnificados accedan a ayudas económicas directas de hasta 18.000 euros por persona y a una serie de beneficios fiscales que buscan impulsar la recuperación en los territorios afectados.