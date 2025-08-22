Secciones
Incendios en España: qué ayudas y beneficios fiscales puedes recibir si tu zona es declarada catastrófica

Buscan impulsar la recuperación en los territorios afectados.

El Gobierno de España declarará el próximo martes 26 de agosto zona catastrófica a todas las áreas afectadas por los incendios de este mes en Galicia, Extremadura y Castilla y León. La medida permitirá que los damnificados accedan a ayudas económicas directas de hasta 18.000 euros por persona y a una serie de beneficios fiscales que buscan impulsar la recuperación en los territorios afectados.

¿Qué significa que una zona sea declarada catastrófica?

La declaración de zona catastrófica —denominada oficialmente “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil”— es una herramienta legal que activa un paquete de ayudas urgentes tras desastres como incendios, inundaciones o temporales.

Este reconocimiento agiliza la llegada de compensaciones a las familias y empresas afectadas, tanto si tenían seguro como si no. Además, facilita que los ayuntamientos reparen infraestructuras básicas como luz, agua, carreteras o telecomunicaciones.

Ayudas económicas para los afectados

Las medidas previstas por el Ejecutivo contemplan:

Hasta 18.000 euros por persona en los casos más graves (por pérdida de vivienda o daños irreparables).

Compensaciones a empresas y autónomos que pueden superar los 9.200 euros.

Indemnizaciones por fallecimiento y por incapacidad absoluta o permanente.

Subvenciones para reparar viviendas, negocios, enseres o vehículos dañados.

Los daños materiales deberán ser ciertos, evaluables económicamente y referidos a bienes asegurados (públicos o privados). Estas ayudas son compatibles con otras indemnizaciones, aunque el total no podrá superar el valor real del daño.

Beneficios fiscales en zonas catastróficas

Además de las compensaciones económicas, el decreto incluirá medidas fiscales y tributarias:

Exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en los inmuebles dañados.

Reducción del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para empresas y autónomos afectados.

Bonificaciones en tasas de la Jefatura Central de Tráfico por pérdida o reposición de vehículos.

Exención en el IRPF para todas las ayudas recibidas.

Quiénes pueden beneficiarse

Podrán solicitar estas ayudas:

Personas que hayan sufrido pérdidas materiales en viviendas, locales o enseres.

Empresas y autónomos con daños directos en sus actividades económicas.

Familias de víctimas mortales o afectados con incapacidad absoluta o permanente.

Ayuntamientos y entidades locales que necesiten reparar infraestructuras públicas básicas.

Una declaración clave para la recuperación

Con esta decisión, el Gobierno busca dar una respuesta rápida a la peor oleada de incendios desde mediados de los años noventa. La declaración de zona catastrófica no solo implica dinero directo, sino también un alivio fiscal para los ciudadanos y empresas que intentan reconstruir su vida tras el desastre.

