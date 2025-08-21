Secciones
Luna negra en Chile 2025: dos rituales clave para aprovechar su energía transformadora

Agosto de 2025 se destaca por un inusual evento astronómico: la Luna Negra, un fenómeno que sucederá este viernes 22 de agosto.

En 2025, el cielo de Chile volverá a sorprender con un fenómeno poco frecuente: la Luna negra, un evento astronómico que despierta tanto la curiosidad científica como el interés espiritual. Se trata de una fase especial que ocurre cuando hay dos lunas nuevas en un mismo mes, lo que la convierte en un hecho inusual y cargado de simbolismo.

Luna Negra en Chile: qué significa este fenómeno astronómico y cuándo verlo

Más allá de su explicación astronómica, la luna negra es considerada por muchas culturas como un momento ideal para la introspección, la renovación de energías y la apertura de nuevos ciclos. En ese marco, distintos rituales sencillos y efectivos permiten canalizar su fuerza, potenciando deseos, proyectos y procesos de transformación personal.

A diferencia de la Luna llena, la Luna nueva oscura no es visible, de ahí su nombre. El hecho de que este año el evento caiga en viernes ha llevado a los expertos en astrología a recomendar que se aprovechen sus energías.

¿Qué rituales hacer durante la Luna Negra para aprovechar su energía?

Para la espiritualidad y el esoterismo, la Luna Negra es un momento de gran poder para la introspección y la renovación. Su energía es vista como un lienzo en blanco, ideal para sembrar nuevas intenciones y limpiar el camino para nuevos ciclos. A continuación, te mostramos dos de los rituales más comunes para aprovechar este fenómeno.

Ritual para manifestar tus deseos

Este ritual es el más popular para la Luna Negra porque se enfoca en el poder de los nuevos comienzos. Para realizarlo, necesitas papel, un bolígrafo, una vela (blanca o negra) y un recipiente seguro para quemar.

- Buscar un lugar tranquilo y encender la vela.

- Meditar sobre lo que se quiere atraer a tu vida. Ser detallado con tus objetivos, sueños y la persona en la que deseas convertirte.

- Escribir tus intenciones en el papel, pero redactadas como si ya fueran una realidad (por ejemplo, en lugar de "Quiero prosperidad", escribe "Soy abundante").

- Leer tus intenciones en voz alta con convicción.

- Quemar el papel con la vela, visualizando los deseos elevándose al universo.

- Guardar las cenizas en un lugar especial o entiérralas para simbolizar la siembra de tus deseos.

Ritual de limpieza y purificación

Este ritual está diseñado para deshacerte de energías negativas, hábitos no deseados o cualquier situación que ya no te sirva. Para este ritual, necesitarás un papel, un bolígrafo, una vela negra (o una blanca), un recipiente seguro, y de forma opcional, salvia, palo santo o sal gruesa.

- Encender la vela y en el papel escribir todo lo que deseas dejar ir: miedos, resentimientos, malos hábitos, etc.

- Leer la lista en voz alta y quemar el papel con la vela, mientras se visualiza cómo esas energías se disuelven.

- Mientras el papel se quema, decir una afirmación como: "Dejo ir lo que ya no me sirve para dar espacio a lo nuevo".

- Si se desea, se puede limpiar el hogar sahumeando con salvia o palo santo para purificar el ambiente.

